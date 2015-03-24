حوار المباشر: أثر استخدام الهواتف الذكية على حياتنا

دارت آخر حلقات برنامج حوار المباشر "عبر النت" حول الهاتف المحمول "الموبايل" ومدى علاقة المستخدم به وكيف أثرت تلك الأجهزة الذكية على الإنسان وعلاقاته الاجتماعية فضلا عن مساهمتها في تغيير كبير في حياة البشرية.

وسؤال الحلقة الرئيسي كان: هل إدمان الهواتف الذكية يشكل خطرا محتملا على الإنسان أم أن لكل شيء موجود في حياتنا إيجابيات وسلبيات؟.

وطرح هذا السؤال على ضيوف الحلقة لاستطلاع رأيهم.

فكان رأي الأستاذ وليد وهو سوري مقيم في السعودية أن استخدام الهواتف الذكية يشكل إدمانا ذو شقين، الأكبر منه هو الإدمان الخطر والأقل هو الآمن.

وأوضح أن الخطر الأكبر هو ما نلاحظه في الشوارع حولنا باستخدام الناس لتلك الهواتف في الطرقات أثناء السير على الأقدام أو أثناء قيادة السيارة، فهذا يشكل خطرا على حياة الشخص نفسه وحياة الغير بسبب عدم التركيز، واعتبر أن هذا النوع من الإدمان يشكل خطرا داهما.

أما المشاركة ضحى العثمان من سوريا وتحدثت من الحدود السورية التركية فقد وافقت على أن فكرة الإدمان موجودة ومؤثرة بالفعل ولكنها استدركت كلامها مؤكدة على أن الاعتدال في كل شيء جيد فيجب علينا التعاطي بشكل إيجابي مع الهاتف الجوال "الموبايل.

وعلى سبيل المثال لا أحد ينكر إيجابيات الهواتف الجوالة في حياة السوريين فكم قدمت تلك الهواتف من خدمات، وسمحت لنا بالتواصل مع أهالينا خلال الحرب الدائرة في سوريا.

وتابعت كلامها أنها وبعد خروجها من سوريا متوجهة إلى تركيا فقدت الاتصال بأسرتها واستطاعت التواصل معهم مؤخرا عبر الهاتف المحمول.

ثم انتقل الحديث إلى ضيف الحلقة السيد أحمد توفيق خبير الإنترنت من القاهرة الذي قال إن الهاتف المحمول "الموبايل" يعتبر الآن عضوا من أعضاء الجسد وبالتالي فلا يمكن الاستغناء عنه نهائيا. كما رأى أن الموبايل صديق للأنسان أكثر منه عدو وله فوائد متعددة في حياتنا. وقال إن الهواتف الذكية سلاح ذو حدين فقد أستخدم الهاتف الذكي استخداما نافعا ومفيدا للإنسان، كما يمكنني أن أستخدمها ضار للإنسان.

وقال أحمد إن أفضل استخدامته للهاتف هو تطبيق ينظم لي حياتي اليومية يشابه عمل المفكرة المضمنة في الهاتف. وقال إن عمله في الأساس في مجال الإنترنت واستطاع أن يصلح مشكلة لأحد العملاء عبر الموبايل واستطاع العميل العودة لعملة مرة أخرى.

وأضاف مذيع الحلقة الزميل أحمد صبحي أن للهاتف الذكي فوائد جمة في حياته العملية ومنها على سبيل المثال إنتاج حلقات البرنامج نفسه "حوار المباشر" فهذا البرنامج من إعداد وتنفيذ قسم الإعلام الجديد "نيوميديا" في الجزيرة مباشر، فبإمكانات بسيطة جدا أمكننا أن ننتج البرنامج وأن نصل لعدد هائل من المشاهدين ومن جمهور المتابعين من الشباب.

فيمكن للضيوف المشاركة ببساطة عبر الهاتف الذكي دون تعقيدات إنتاجية وحجوزات فضائية، فتجربتنا مثال حي على الفوائد الجمة التي أضافها الهاتف المحمول "الموبايل" على حياتنا وتسهيلها.

وتابع صبحي أنه شخصيا استطاع أن يحدد مكان القبلة في مكان بعيد عن منزله وغيرها من الاستخدامات اليومية حتى وصلنا لدرجة أننا عندما نستيقظ نتجه مباشرة للموبايل لمعرفة الجديد.

ووجه أحمد صبحي حديثة بعد ذلك للضيف وليد من السعودية وسأله هل يفعل نفس الشيء في حياته اليومية أم لا، وأكد وليد نفس الكلام قائلا أن الهاتف المحمول لم يعد يفارقه فلا يكاد يخرجه من جيبه.

وتابع وليد أن هذا هو أحد أسباب التفكك الأسري وهذه من سلبيات الموبايل أيضا فأصبحنا نتواصل مع أقاربنا عبر الرسائل النصية أو عبر برامج التواصل "الفويب" فنكتفي برساله تعزية أو تهنئة فقط دون حضور حقيقي أو تواصل حقيقي.

فقد قربنا الهاتف الذكي من أسرنا عبر التواصل معهم إلكترونيا ولكننا تباعدنا جسديا واكتفينا بالرسائل فقط فبعدنا عن بعض ولم نعد نجلس سويا. مضيفا أن له أقارب لا يعرفهم شخصيا، فقط يعرفهم عبر الفيسبوك فقط فلم يلتق بهم قط.

ثم استعرض الزميل أحمد صبحي بعض التعليقات التي وردت من متابعي صبحة برنامج حوار المباشر على فيسبوك، فقرأ تعليقا لأحد المشاركين الذي يعمل مشرف صفحة المجلة العلمية

يقول على الرغم من أن هاتفي الذكي به شريحة للاتصال الهاتفي إلا أنني أستخدمه نادرا جدا لإجراء المكالمات الهاتفية وبدلا من ذلك أستخدمه في تحدي أماكن المشاريع الخاصة بعملي.

مشاركة أخرى من "حفصية" من تونس أن الهاتف الجوال أصبح جزءا من روتين الحياة اليومية بالنسبة لي.

أما "أمولة" من الجزائر فقط وصفت الموبايل أو الهاتف الذكي بأنه قاطع لصلة الرحم.

عبد الله طه فقس وصف الموبايل بأنه صديق وعدو إذا عاملت معه بصدق فهو صديق وإذا تعاملت معه بغير ذلك فهو عدو.

أما زميلنا هشام الجرادي مراسل قناة الجزيرة مباشر في اليمن فوصف الهاتف المحمول بأنه شيء عادي جدا قطعة أستخدمها للعمل.

وانضم للحوار ضيف جديد اسمه أحمد ويعمل مسؤولا بأحد مواقع التواصل الاجتماعي وكان رأيه أن الموبايل وبرامجه ظاهرة إيجابية وليست سلبية فقط قربت الهواتف الذكية الناس من بعضهم البعض أكثر، ودلل على كلامه بتجربة شخصية فهو يجمع أصدقاءه في مكان معين عبر تطبيق منزل على الموبايل لممارسة رياضة الجري بشكل يومي.

ثم وجه الزميل أحمد صبحي الكلام لضيف الحلقة أحمد توفيق خبير الإنترنت من القاهرة الذي استأنف كلامه بالقول إنه وكما قلنا أن الموبايل أو الهاتف الذكي سلاح ذو حدين فلابد من تحديد وقت لاستخدام الموبايل يوميا وحددها بساعة واحدة فقط.

وأضاف أن الموبايل وتطبيقاته أتاحت الفرصة للتعبير عن الرأي بحرية دون تقييد ولكن يجب تحديد وقت معين للاستخدام.

ثم عاد الحديث إلى الأستاذة ضحى من الحدود السورية التركية فوجه لها صبحي نفس السؤال وهو كيف يمكن لنا ضبط استخدام الهاتف الذكي بحيث نستفيد من تقنياته ونتجنب سلبياته، فقالت لقد أصبح لنا جيل تحول لجيل من الأغبياء في وجود الهاتف الذكي.

وقالت إن الهاتف الذكي يمثل خطورة على الشباب في المجتمع فقد أدى الهاتف الذكي لذهاب جماليات كثيرة من حياتنا فقد أصبح الهاتف الذكي مرضا يضيع وقت الزوجات والبنات والأبناء. حتى تحول الهاتف الذكي إلى لعبة يلهى بها الأطفال.

ثم ختم الضيف منير الحلقة بقوله أن الإنسان يجب عليه أن يكون منضبطا في تعامله مع الموبايل.

وفي الخاتمة نوجه السؤال لمتابعينا الكرام عبر الموقع وصفحات التواصل: ما الذي أضافة الهاتف الذكي لحياتك وهل ترى أنه كان شيئا إيجابيا أم سلبيا؟

وهل إدمان الهواتف الذكية يشكل خطرا محتملا على الإنسان أم أن لكل شيء موجود في حياتنا إيجابيات وسلبيات؟.

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