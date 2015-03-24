بن عمر: الحوار اليمني بالدوحة وتوقيع الاتفاقيات بالرياض

جمال بن عمر المبعوث الأممي لليمن (الأوروبية)

قال مراسل الجزيرة نقلاً عن المبعوث الأممي إلى اليمن، جمال بن عمر، قوله إن جلسات الحوار المرتقبةَ بين الأطراف اليمنية ستُعقد في الدوحة وإن أي اتفاق يتم التوصل إليه سيُوقع في الرياض.

وكان بن عمر قد خاطب أمس أعضاء مجلس الأمن عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، قائلاً إن اليمن يتجه نحو حرب أهلية، وقد يتفتت إذا لم يتحرك المجتمع الدولي.

وقد أصدر مجلس الامن بياناً بالإجماع أكد فيه دعم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في مواجهته مع الحوثيين، وتمسكـه بوحدة اليمن.

من جانبه، عبر وزير الخارجية السعودي، سعود الفيصل، عن أمله في حل سلمي للأزمة في اليمن، لكنه أشار إلى أنه في حال عدم حصول ذلك، ستتخذ دول المنطقة ما تراه مناسباً.

وكان رياض ياسين، القائم بأعمال وزير الخارجية اليمني، أكد أن بلاده تلقت رداً إيجابياً على طلبها من دول التعاون الخليجي تدخل قوات درع الجزيرة لوقف تمدد الحوثيين.

من جهة ثانية، قال عضو المجلس السياسي لجماعة أنصار الله، محمد البخيتي، إن دول الخليج ستكون المتضرر الأول من أي تدخل عسكري في اليمن، وإن السعودية ستتحمل مسؤولية ذلك.

من جهة أخرى، قال المتحدث باسم البيت الأبيض، جوش إرنست، إن إجلاء الموظفين والعسكريين الأميركيين من اليمن جاء بسبب خطورة الأوضاع الأمنية فيه.

واعترف إرنست أن هذه الخطوة ستجعل العمليات ضد من سماهم المتطرفين أقل فاعلية، لكنه أكد استمرار التعاون الأمني مع حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

في غضون ذلك، أفاد مراسل الجزيرة في تعز بأن عشرة متظاهرين على الأقل أصيبوا في إطلاق قوات الأمن الخاصة الموالية للحوثيين النار على متظاهرين اعتصموا أمام معسكر الأمن، رفضاً لتعزيزات عسكرية وصلت إلى المدينة أخيراً.

من جهة أخرى، قال الرئيس عبد ربه منصور هادي في خطاب أمام وفد شعبي من محافظة شبوة إن الشعب اليمني لن يقبل بما وصفه بالمشروع الإيراني.

وأضاف أن المظاهرات الحاشدة التي تشهدها المحافظات اليمنية دليل على رفض الشعب لذلك المشروع.

وقال مراسل الجزيرة إن 12 حوثياً وأربعةَ مسلحين قبليين قتلوا في مواجهات عنيفة بمنطقة قانية جنوب مأرب.

وذكرت مصادر محلية أن المعارك أدت أيضا إلى إصابة نحو 13 حوثيا وعشرةٍ من مسلحي القبائل بجروح بعضها خطير.

من جانبه قال محافظ عدن، عبدالعزيز بن حبتور، إن الجنوبيين باتوا على استعداد للتصدي لأي محاولة تقدم من جماعة الحوثي صوب الجنوب.

وكانت مصادر قبلية بمنطقة الصبيحة بمحافظة لحج جنوب اليمن قالت إن مسلحي القبائل واللجان الشعبية المؤيدة لهادي مدعومة بوحدات من الجيش، تصدت لأول محاولة تسلل من قبل جماعة الحوثي إلى عدن.

وأضافت المصادر أن عشرات من مسلحي الحوثي حاولوا التسلل قادمين من تعز باتجاه مناطق عدن والجنوب عبر منطقة الصبيحة، حيث تصدى لهم رجال القبائل واندلعت بين الطرفين اشتباكات عنيفة أدت الى سقوط قتلى وجرحى، أُرغم بعدها الحوثيون على الانسحاب تجاه تعز.

وأقرت اللجنة الأمنية في محافظة تعز اليمنية سحب جميع التعزيزات العسكرية والأمنية التي وصلت من صنعاء خلال الأيام الماضية إضافة إلى رفع نقاط التفتيش المستحدثة كافة.

كما أقرت اللجنة منع استحداث أي نقاط أمنية جديدة إلا بأمر مباشر من اللجنة الأمنية برئاسة محافظ تعز، شوقي أحمد هائل.

يُشار إلى أن مئات الجنود الذين وصلوا إلى تعز جندتهم جماعة الحوثي، ومعهم موالون للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح أيضاً.