الأمم المتحدة تقترح على الفصائل الليبية تشكيل مجلس رئاسي

المبعوث الأممي ل ليبيا

حاولت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء إقناع الفصائل الليبية المتنافسة بتشكيل حكومة وحدة بتعيين "مجلس رئاسي" لمحاولة حل الصراع في الدولة النفطية.



لكن المبعوث الخاص للأمم المتحدة بشأن ليبيا برناردينو ليون لقي استقبالا فاترا في شرق

ليبيا الذي تسيطر عليه الحكومة المعترف بها دوليا مما يؤكد التحديات أمام جهود الوساطة مع الحكومة المنافسة التي سيطرت على العاصمة طرابلس الصيف الماضي.



وتتوسط الأمم المتحدة بين الطرفين لتشجيع تشكيل حكومة وحدة وطنية. لكن الجانبين يهاجمان بعضهما البعض بطائرات حربية.



وبعد شهور من المحادثات قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان إن المنظمة الدولية اقترحت مجلسا يقوده رئيس ويضم نائبين و"شخصيات مستقلة لا تنتمي لأي حزب ولا ترتبط بأي مجموعة وتكون مقبولة من الأطراف ومن جميع الليبيين."

واقترحت ايضا التصديق على مجلس النواب المنحل بقرار من المحكمة الدستورية العليا و الذي يمارس عمله من شرق البلاد كهيئة تشريعية تمثل جميع الليبيين وهو ما يمكن ان يلقى معارضة في البرلمان بطرابلس. ويتضمن الاقتراح ايضا تشكيل مجلس أعلى للدولة وهيئة لصياغة الدستور.

وسافر برناردينو الى شرق ليبيا في وقت متأخر يوم الاثنين حيث اجتمع مع وزير خارجية حكومة طبرق.

وقال مشرعون إن المبعوث الدولي الذي من المقرر ان يجري مزيدا من المحادثات في المغرب هذا الأسبوع لم يلتق مع اعضاء بمجلس النواب المنحل بسبب مظاهرة ضد الأمم المتحدة في طبرق.