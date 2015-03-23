نتنياهو يعتذر عن تجاوزه بحق "عرب إسرائيل" خلال الانتخابات

نتنياهو خلال حملته الانتخابية

اعتذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو عن التصريحات التي أدلى بها حول العرب الإسرائيليين خلال حملته الانتخابية والتي أثارت انتقادات خصوصا من الولايات المتحدة.

وقال نتانياهو خلال لقاء مع عرب إسرائيليين في القدس في تصريحات نقلتها قنوات التلفزيون "أعلم بان تصريحاتي الأسبوع الفائت أهانت بعض المواطنين الإسرائيليين وأفرادا من العرب الإسرائيليين. تلك لم تكن نيتي على الإطلاق. أعتذر عن هذا الأمر".

كان نتنياهو قال قبل ساعات على إغلاق مكاتب الاقتراع، الأسبوع الماضي موجها نداء لتشجيع أنصار حزبه الليكود على الاقتراع. "اليمين في السلطة في خطر، يأتي الناخبون العرب بأعداد كبيرة الى مكاتب الاقتراع. الكتل اليسارية تنقلهم في حافلات". وهو ما حفز أنصاره للاستجابة لهذا النداء وفاز نتانياهو بولاية ثالثة خلافا لما توقعت استطلاعات الراي.

وهو أيضا ما دعا الرئيس الاميركي باراك اوباما لانتقاد تصريحات نتانياهو تلك بالقول إن "مثل هذه التصريحات مناقضة لأبسط التقاليد الاسرائيلية". جدير بالذكر أن عرب اسرائيل يمثلون نحو 20% من سكان إسرائيل.