مسئول أممي: غرب أفريقيا خاليا من "إيبولا" بحلول أغسطس

جهود مكافحة الإيبولا في غرب أفريقيا

قال رئيس بعثة الأمم المتحدة لمكافحة وباء "إيبولا" إسماعيل ولد الشيخ أحمد, إن الوباء سينتهي في غرب إفريقيا بحلول أغسطس المقبل.

وأضاف اسماعيل – في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" الاثنين أن الأمم المتحدة ارتكبت أخطاء بعدم التعامل مع انتشار الوباء مبكرا وتصرفت في بعض الأحيان بغطرسة – ما تسبب في مقتل ما يقرب من عشرة آلاف شخص معظمهم في ليبريا وسيراليون وغينيا- حسب قوله.

وأكد أن الأمم المتحدة في بداية تفشي الفيروس كان لديها نقص في المعرفة مشيرا إلى أن المنظمة تعلمت من أخطائها ، وتراجعت أعداد الإصابة بالفيروس.

لكن منظمة أطباء بلا حدود تقول إن تفشي الفيروس لا يزال مستمرا إذ أن حالات الإصابة الإجمالية لم تتراجع بشكل كبير منذ يناير الماضي.

وقد سجلت ليبيريا أول حالة إصابة يوم الجمعة الماضية خلال أكثر من أسبوعين, وهو ما بدد الآمال في إعلان هذا البلد خاليا من الوباء.