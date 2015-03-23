الفيصل: سنتخذ الإجراءات اللازمة لحل الأزمة اليمنية

وزير الخارجية السعودي – الأمير سعود الفيصل

قال وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل الاثنين إن دول الخليج العربية ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المنطقة ضد ما وصفه بالعدوان من جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران إذا لم يتم التوصل لحل سلمي للفوضى في اليمن.

وأكد الأمير سعود الفيصل في مؤتمر صحفي مشترك في الرياض مع وزير الخارجية البريطاني الزائر فيليب هاموند معارضة بلاده التدخل الإيراني في اليمن.

وفي معرض تناوله موضوع المفاوضات النووية مع إيران دعا وزير الخارجية السعودي إلى عدم منح طهران "صفقات لا تستحقها" ، متهما الجار الإيراني بانتهاج "سياسات عدوانية" تجاه المنطقة في إشارة إلى تدخلها في اليمن ودعمها للحوثيين.

من جانبه قال هاموند إن بريطانيا ستبحث مع السعودية والولايات المتحدة كيفية تعزيز موقف الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وأضاف "لا أحد منا يريد أن يرى تحركا عسكريا" .