ألمانيا توافق على منح رخصة لبنك إسلامي

المستشارة الألمانية ماركل انجيلا (غيتي)

قال رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي "بيتك"، حمد عبد المحسن المرزوق، إنَّ وحدته التركية "بيتك – تركيا" حصلت على ترخيص تشغيل بنك تابع يقدم خدمات مصرفية متكاملة وفق الشريعة الإسلامية في ألمانيا، اعتبارًا من يوليو المقبل.

وأضاف المرزوق في بيان له مساء الأحد ، أن البنك الجديد سيكون "هو الأول الذى يتم ترخيصه بالكامل لمزاولة انشطة استقطاب الودائع وتقديم خدمات التمويل والائتمان في ألمانيا وفق الشريعة الإسلامية".

وأوضح أنَّ البنك الجديد الذى سيعمل تحت اسم "كي تي بنك ايه جي" مملوك بالكامل لوحدة "بيتك – تركيا"، وسيكون المقر الرئيسي للبنك في فرانكفورت، وسيبدأ طرح وتقديم خدماته اعتبارًا من أول يوليو المقبل.

وتابع: "رغم أنَّ ألمانيا يعيش فيها حوالي أربعة ملايين مسلم، لكن المستهدف أن يقدم البنك خدماته لعموم السوق للاستحواذ على أكبر شريحة ممكنة من العملاء أفرادا وشركات"