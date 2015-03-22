هنية:حماس تسير على نهج مؤسسها القائم على الانفتاح

إسماعيل هنية

قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية إسماعيل هنية، إن حركته حريصة على إقامة علاقات متوازنة مع كافة دول المنطقة.

وأضاف هنية، خلال كلمة له في الذكرى الحادية عشر، لاغتيال مؤسس حركة حماس، الشيخ أحمد ياسين، إن حركته مازالت تتبنى فكر مؤسسها، القائم على استراتيجية "الانفتاح" مع المحيط العربي والإسلامي.

وشدد هنية على أن حركته لا تخوض أية معركة مع الأشقاء العرب، ولا تتدخل في شؤون أحد، وتقتصر معركتها مع إسرائيل داخل الأراضي الفلسطينية فقط.

وتابع هنية: "حماس منفتحة على الجميع، وقتالها مع اليهود ليس لأنهم يهود، بل لأنهم محتلون لأرضنا، وهذه قاعدة رسخها الشيخ ياسين في أدبيات الحركة".

وخلال كلمته دعا هنية إلى رفع الحصار عن مخيم اليرموك في سوريا، مطالبا بتحييد الفلسطينيين عن أي متغيرات تحدث في المنطقة.

وأضاف:" الفلسطينيون لا يتدخلون لا في الشأن السوري، ولا المصري، ولا في أية دولة، وهم ضيوف في تلك الدول، وسيعودون يوما إلى أرضهم، لهذا ندعو إلى توفير الحياة الكريمة لهم".

وأطلق هنية من داخل منزل "ياسين" في حي الصبرة شرق مدينة غزة الموقع الإلكتروني الرسمي لحركة حماس على شبكة الإنترنت، وقال إنه سيكون المرجع الرئيسي للحركة، وسيتضمن كافة مواقفها الرسمية، وتوضيحا لسياستها.

وفي سياق آخر، قال هنية، إن نتائج انتخابات الكنيست الإسرائيلي كشفت عن فوز الأحزاب اليمينية المتطرفة، وهو ما يستدعي الرد عليها ببناء "استراتيجية وطنية فلسطينية قائمة على الحفاظ على الثوابت الفلسطينية والتمسك بالمقاومة".

وكانت النتائج الرسمية لانتخابات الكنيست الإسرائيلي، الثلاثاء الماضي قد اظهرت فوز الليكود (اليميني) بزعامة نتنياهو بأعلى الأصوات؛ ما يجعله المؤهل لتشكيل الحكومة القادمة.

ودعا هنية السلطة الفلسطينية إلى تنفيذ قرار المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية الأخير بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل.

وكان المجلس المركزي لمنظمة التحرير، وهو ثاني أعلى هيئة لاتخاذ القرار لدى الفلسطينيين، بعد المجلس الوطني، قرر في ختام دورة اجتماعات له في مدينة رام الله مطلع الشهر الجاري وقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله مع إسرائيل وتحميلها المسئولية عن الشعب الفلسطيني بوصفه "قوة احتلال.

وأضاف هنية، إن الرد الأمثل على الانتخابات الإسرائيلية، من خلال التوحد ووقف المفاوضات والتنسيق الأمني بكافة أشكاله.