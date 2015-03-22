مسلح ثالث شارك في هجوم باردو"لا يزال طليقا"

الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي

قال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي الأحد إن مسلحا ثالثا شارك في الهجوم على متحف باردو الاسبوع الماضي لا يزال طليقا وبذلك يؤكد السبسي تقارير تفيد عن مشاركة مسلح ثالث مع المهاجمين اللذين قتلتهما قوات الأمن.

وأكد السبسي في مقابلة تلفزيونية مع راديو أوروبا 1 وصحيفة لوموند وتلفزيون اي تيلي أن المهاجمين كانوا ثلاثة بحسب معطيات كاميرات المراقبة. وأضاف أن المهاجم الثالث فر من مكان الهجوم "لكنه لن يذهب بعيدا".

وذكر مصدر أمني تونسي أن التحقيقات مستمرة لكن يبدو أن المشتبه به الثالث كان يشارك في توجيه الهجمات والشؤون اللوجيستية ولم يكن مسلحا. وأضاف أن المشتبه به معروف لدى السلطات بأنه “إرهابي”.

وقالت وزيرة السياحة سلمى اللومي لوكالة تونس أفريقيا للأنباء الرسمية إنه تمت دعوة زعماء العالم للمشاركة يوم الاحد في مسيرة مقررة ضد الإرهاب في العاصمة التونسية.

وأعلن مسلحو تنظيم الدولة الذي سيطر على مناطق واسعة من العراق وسوريا مسؤوليتهم عن الهجوم. لكن حسابات على مواقع تواصل اجتماعي على الانترنت مرتبطة بتنظيم له صلة بالقاعدة في تونس نشرت ايضا ما زعمت أنها تفاصيل عن العملية.