بعد فوز نتنياهو:إسرائيل تبدأ تدريبا عسكريا قرب غزة

جانب من التدريب العسكري للجيش الإسرائيلي (الأناضول)

بعد أيام قليلة من انتخاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لولاية ثانية، أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم (الأحد ) شروعه في تنفيذ تدريب عسكري مفاجئ على حدود قطاع غزة يحاكي إطلاق صواريخ والتصدي لهجمات من غزة.



يأتي التدريب العسكري في سياق تصريحات نتنياهو، عقب انتهاء ولايته الأولى، بعدم اعترافه بدولة فلسطين، واعتزامه مواجهة خطر غزة.



ويذكر أن الجيش الإسرائيلي منى بهزيمة خلال عدوانه الأخير (العصف المأكول)على قطاع غزة في يوليو/تموز من العام الماضي، حيث وصلت صواريخ المقاومة الفلسطينة إلي قلب تل أبيب ونجحت في اختراق القبة الحديدة.

كما تزامن الاستعراض العسكرى مع تصريحات الرئيس الأمريكي باراك أوباما التي تضمنها حواره مع صحيفة "هافنغتون بوست" وقال فيها "مازلنا نعتقد أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق أمن اسرائيل على المدى البعيد إذا كانت تريد البقاء دولة يهودية وديمقراطية، إلا أنه في ضوء تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي الأخيرة، سيكون من الصعب إيجاد مسار يعتقد فيه الناس بشكل جدي أن المفاوضات ممكنة".



وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن قوات الجيش شرعت صباحا في تنفيذ تمرين عسكري مفاجئ على حدود قطاع غزة، يحاكي إطلاق صواريخ والتصدي لهجمات من غزة.

وأضافت الإذاعة أن التمرين يجري بإشراف قائد المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي "سامي ترجمان" ويستمر حتى ساعات الليل.



ونبّهت الإذاعة إلى أنه سيرافق التمرين حركة نشطة لقوات الجيش والطائرات الإسرائيلية بالإضافة لسماع أصوات انفجارات.



وأشارت إلى أن التمرين يأتي في سياق الاستعدادات التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي لرفع مستوى الجاهزية لديه، خاصة في المناطق المرشحة للتوتر، وكان من بين التوصيات التي خلص إليها الجيش الإسرائيلي في الحرب الأخيرة على غزة العام الماضي ضرورة رفع مستوى الجاهزية لدى قوات الاحتياط والتحسب لهجمات من قطاع غزة.

تأتي تحركات الجيش الإسرائيلي وسط توقعات فلسطينية بشن الاحتلال الإسرائيلي حربا جديدة على قطاع غزة، حيث أشار "مشير المصري" خلال حواره مع موقع الجزيرة مباشر ـ قبل يومين ـ إلى احتمال شن حرب جديدة على غزة معلنا استعداد المقاومة الفلسطينية لصد أي هجوم من قبل الإحتلال الإسرائيلي.



وفي سياق متصل أعلن الجيش المصري على لسان متحدثه الإعلامي، صباح اليوم (الأحد) أنه تمكن من تدمير 194 فتحة نفق على الشريط الحدودي مع غزة ليصل بذلك عدد الأنفاق التي هدمها الجيش المصري لقرابة الـ500 نفق .