هادي: غادرت صنعاء مُكرها بعد سيطرة الحوثيين عليها

الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي

أعرب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي السبت عن أمله في العودة إلى العاصمة صنعاء بعد زوال كل الاسباب التي أدت إلى خروجه من العاصمة، مؤكداً أن هدفه لم شمل اليمنيين وليس الانفصال .

وقال الرئيس هادي في كلمة متلفزة عصر السبت بثتها قناة عدن الرسمية أنه غادر صنعاء مُكرهاً بعد أن قام الحوثيون بمهاجمة منزله، مضيفاً " إن انتقالي إلى عدن لم يكن بغرض الانفصال كما يروج له الإنقلابيون وإنما لأن عدن عاصمة اقتصادية ومؤقتة وكذلك حفاظاً على مؤسسات الدولة الشرعية.

ووصف هادي ما حدث من الاقتحام الحوثي لمؤسسات الدولة بالانقلاب العسكري مكتمل الأركان، واصفا أن قصف القصر الرئاسي- قصر المعاشيق- في عدن من قبل الحوثيين بـ"العدوان الهمجي الأرعن لمليشيات مسلحة انقلابية.

وقال "لن تثنينا تلك الممارسات المجنونة واللامسؤولة عن تحملنا المسؤولية حتى نوصل البلاد إلى بر الأمان ويرتفع علم اليمن في جبل مران بدلا عن العلم الايراني".

وأضاف هادي "كفى مغالطات للشعب اليمني يا عبد الملك الحوثي أنت ومن يدعمونك" داعياً زعيم جماعة الحوثيين عبد الملك الحوثي إلى سحب مسلحيه من العاصمة صنعاء وانهاء تمرده.

ودعا هادي جميع القوى السياسية بما فيهم الحوثيين إلى الحوار والالتزام بالمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والذهاب إلى الحوار في الرياض.

ودعا هادي الشعب اليمني إلى استلهام الحكمة وأن يكونوا يدا واحدة في مواجهة العابثين بوحدة وأمن واستقرار ووحدة بلادنا. وقال "ندعوكم للالتفاف حول مؤسسات الدولة بعيدا عن الطائفية والمناطقية والمذهبية".

كما دعا هادي القوات المسلحة والأمن إلى "التمسك بالثوابت الوطنية المتمثلة في الجمهورية والوحدة والديمقراطية والالتفاف حول المبادئ بعيدا عن الصراعات السياسية والحزبية والولاءات الشخصية".

كما طالب بالعمل على تنفيذ قرارات مجلس الامن والتراجع عن الاجراءات المنفذة منذ 21 ايلول/سبتمبر ، والبدء الفوري في تنفيذ المرجعيات الخاصة المتمثلة بما تبقى من المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني من اجل الوصول الى وضع مستقر للبلاد.

يذكر أن الحوثيين سيطروا على العاصمة اليمنية منذ ايلول/سبتمبر الماضي بما فيها من مقرات حكومية واصدروا اعلانا دستوريا رفضته القوى السياسية بوصفه انقلابا.