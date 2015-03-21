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مقتل سيدة بكابول بعد اتهامها باحراق مصحف

21/3/2015
أوضاع امنية متردية بكابل- ارشيف

اعلنت الشرطة الافغانية الجمعة توقيف تسعة اشخاص بعدما قام حشد غاضب بضرب امرأة حتى الموت واحراق جثتها على اثر اتهامها بإحراق مصحف في كابول.

وكانت السيدة الافغانية ضربت حتى الموت واحرقت جثتها على ايدي حشد في حي شاهي دوشامشيرا في كابول.

وقال قائد الشرطة الجنائية في كابول الخميس الجنرال فريد افضالي لوكالة فرانس برس ان الحشد المؤلف من "الاف الاشخاص" في هذا الحي المكتظ عمد لاحقا الى رمي جثة المرأة في نهر كابول.

واضاف ان الشرطة حاولت تفريق الحشد خلال الحادث الذي انتشرت صوره على شبكات التواصل الاجتماعي.

وقال الرئيس الافغاني اشرف غني في بيان الجمعة "لا احد يملك حق الاعلان عن نفسه قاضيا او معاقبة الآخرين بطريقة مهينة". واضاف ان هذا العمل "يخالف الشريعة بشكل واضح والنظام القضائي الاسلامي".

وفي 2012، اثار الكشف عن احراق مصاحف في قاعدة بأغرام الاميركية اعمال شغب استمرت خمسة ايام وهجمات ضد الاميركيين قتل خلالها نحو ثلاثين شخصا في ارجاء البلاد.

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