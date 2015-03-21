مدرب برشلونة: يبهرني ذكاء ميسي

مهاجم برشلونة ليونيل ميسي

قال مدرب برشلونة لويس إنريكي إن ما يميز نجمه ليونيل ميسي ليس مهاراته السحرية بل قدرته على قراءة المباريات بشكل ذكي، وأضاف إن ما يبهره في ميسي هو عقله الموهوب.

وقال المدرب الإسباني في مؤتمر صحفي السبت "هناك لاعبون آخرون يحققون أشياء مماثلة لما يحققه لكن "ما يجعله مختلفا بحق هو قدرته على قراءة اللعب وتمرير الكرة بالشكل السليم ومعرفة الوقت المناسب للدفاع."

ودخل لويس إنريكي في خلاف علني مع ميسي في بداية العام الحالي حين استاء المدرب من سلوك اللاعب بعد العودة متأخرا من إجازة عيد الميلاد. لكنه ومنذ ذلك الوقت يبدو أن الاثنان وكأنهما طويا صفحة الخلاف حيت يقدم ميسي أفضل مستوى في مشواره.

وحذر لويس إنريكي لاعبيه من التساهل في ظل قدرة ريال على التمسك بفرصة التعويض بفضل المواهب المتوفرة في تشكيلته.

وقال المدرب " كريستيانو رونالدو وجاريث بيل وكريم بنزيمة كلهم نجوم كبار.. من أفضل اللاعبين في العالم ولا يحتاجون لقمة مستواهم من أجل حسم مباراة.. إنهم خطر حقيقي للفريق."

وأضاف "لا أحد مرشح للفوز بهذه المباراة. كلا الفريقين لديه نفس الأهداف خلال الموسم ولا شك في قدرات اللاعبين على الجانبين. "كما أن اللعب بأرضنا ميزة جيدة ودافع للاعبين ونأمل أن نستفيد منها."

وأصبح ميسي أكثر لاعبي دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم تهديفا في نوفمبر تشرين الثاني الماضي ويقدم عروضا خارقة منذ عيد الميلاد حيث قاد برشلونة للتقدم لقمة الدوري متفوقا بنقطة واحدة على غريمه ريال مدريد قبل مواجهتهما في مباراة قمة يوم الأحد.

ويملك ميسي 32 هدفا في الدوري هذا الموسم متفوقا بهدفين على كريستيانو رونالدو نجم ريال وأمامه الآن أن يحطم رقمه القياسي الشخصي بتسجيل أكثر من 50 هدفا في موسم واحدو.

ولعب ميسي دور البطولة في 17 انتصارا لبرشلونة في 18 مباراة وسيتطلع النادي الكطالوني لاستغلال تألقه مؤخرا أمام ريال الذي لم يحقق إلا انتصارا واحدا في مبارياته الثلاث الأخيرة بالدوري.