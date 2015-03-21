فوز الصحفي يحيى قلاش بمنصب نقيب الصحفيين المصريين

يحيى قلاش نقيب الصحفيين المصريين الجديد

في مصر أعلن فوز الصحفي يحىي قلاش بمنصب نقيب الصحفيين في انتخابات التجديد النصفي للنقابة، والتي شهدت مقاطعة من جانب الصحفيين الرافضين للانقلاب.

هذا وقد نظم أهالي الصحفيين المعتقلين اعتصاما رمزيا بالنقابة احتجاجا على تجاهل المرشحين لقضية ذوييهم .

الانتخابات شهدت تنافسا بين ستة مرشحين على منصب النقيب أبرزهم النقيب الحالي ضياء رشوان ، ويحي قلاش الصحفي بالجمهورية … فضلا عن تنافس أكثر من خمسين أخرين على المقاعد الست لمجلس النقابة

جدير بالذكر أن هذه هي الانتخابات الأولى من نوعها التي تجرى عقب الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو ألفين وثلاثة عشر .. والذي أعقبته انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان لم يسلم منها رجال الصحافة والإعلام ..



فبحسب التقرير السنوي للمرصد العربي لحرية والإعلام والتعبير لعام ألفين وأربعة عشر، قتل ثلاثة صحفيين وأصيب أربعون آخرون، فيما بلغ عدد الانتهاكات الميدانية للمراسلين والمصورين أكثر من خمسمائة انتهاك، فيما ظل مائة آخرون رهن الاعتقال

هذه الانتهاكات دفعت بعض الحركات الرافضة للانقلاب كحركة صحفيون ضد الانقلاب، وصحفيون من أجل الإصلاح، إلى مقاطعة هذه الانتخابات ترشيحا، فضلا عن حث أعضائها على التصويت للمرشح الذي يتبنى قضية حرية الصحافة وحماية الصحفيين من تعرضهم للانتهاكات

كما نظم أهالي الصحفيين المعتقلين نظموا اعتصاما رمزيا داخل النقابة احتجاجا على تجاهل برامج المرشحين لقضايا ذوييهم



هذه الشكوى دفعت أعضاء الجمعية العمومية إلى تبني توصية للمجلس الجديد بشأن ضرورة عقد مؤتمر عام لحرية الصحافة يتضمن المطالبة بالتحقيق في عمليات الانتهاك بحق الصحفيين قتلا أو اعتقالا ، وإطلاق سراح المعتقلين، ومنع تكرار هذه الانتهاك مجددا .. وهو ما يطرح في الأخير تساؤلا عن مدى التزام المجلس الجديد بهذه التوصية غير الملزمة؟