خامنئي: أمريكا تريد تأليب الإيرانيين على الحكم الإسلامي

آية الله علي خامنئي

اتهم المرشد الايراني آية الله علي خامنئي الولايات المتحدة السبت باستخدام الضغوط الاقتصادية لمحاولة تأليب الايرانيين على الحكم الاسلامي وهي تصريحات تبرز عدم ثقة طهران في شريكها الرئيسي في المحادثات النووية.

ووسط صيحات "الموت لامريكا" قال خامني إن طهران تتفاوض مع القوى الكبرى حول النزاع النووي فقط وليس حول المسائل الإقليمية في اشارة فيما يبدو إلي الصراعات وعدم الاستقرار في العراق وسوريا.

وهاجم خامنئي في كلمة ألقاها في طهران "قوى الغطرسة" في اشارة الي الدول الغربية الكبرى بسبب ما قال انه دورها في دفع اسعار النفط للهبوط بأكثر من النصف في الأشهر القليلة الماضية.

من جانبه طالب الرئيس الإيراني حسن روحاني الغرب برفع كافة العقوبات الاقتصادية عن بلاده من أجل تسوية الخلاف بشأن البرنامج النووي الإيراني. جاءت هذه التصريحات لروحاني في كلمة ألقاها اليوم السبت بمناسبة بدء العام الفارسي الجديد (عيد النوروز).

الرئيس الإيراني حسن روحاني

وأوضح روحاني أن العقوبات والتهديدات ضد إيران "عديمة الجدوى" . وأضاف روحاني أن حكومته تسعى خلال العام الجديد إلى تحقيق الازدهار المستدام ورفع حجم الصادرات النفطية وخلق فرص عمل جديدة لاسيما لجيل الشباب.

يذكر أن من المنتظر استئناف المفاوضات النووية بين إيران والقوى العالمية في مدينة لوزان السويسرية يوم الخميس المقبل حيث يسعى الجانبان إلى التوصل إلى اتفاق أساسي بحلول الحادي والثلاثين من آذار/مارس الجاري على أن يتم تسوية الخلاف النووي الممتد عبر 12 عاما بحلول نهاية حزيران/يونيو المقبل.

وأشار روحاني إلى أن الشعب الإيراني "حقق النجاحات الكبرى في ظل ظروف الحظر". وأكد الرئيس الإيراني على أن سياسات بلاده تقوم على تخفيف التوتر وتعزيز التعاون مع الشرق والغرب لاسيما بلدان المنطقة.

وزير الخارجية الأمريكي جون كيري

من جهة ثانية قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري السبت إن المحادثات مع إيران بشأن كبح جماح برنامجها النووي حققت "تقدما حقيقيا" وإن الوقت حان لاتخاذ "قرارات صعبة" من أجل التوصل لاتفاق إطار.

وقال "لا نتعجل الأمور… ندرك أن قرارات مهمة يجب أن تتخذ الآن ولا تصبح أكثر سهولة مع مرور الوقت." وتابع "لم نصل بعد لخط النهاية ولكن لدينا الفرصة لمحاولة تحقيق الأمر بشكل صحيح… إنها مسألة إرادة سياسية واتخاذ قرار صعب… وعلينا جميعا أن نختار بتعقل في الأيام المقبلة."

وقال إنه سيلتقي بنظرائه الأوروبيين في لندن في وقت لاحق يوم السبت لبحث كيفية حل القضايا العالقة مع إيران وسيعود إلى لوزان الأسبوع الحالي "لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان التوصل لاتفاق ممكنا".