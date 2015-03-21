توالي الإدانات لهجمات صنعاء ودعوات لتغليب الوحدة الوطنية

أحد مواقع تفجيري صنعاء

أدان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين تفجيرات المساجد بالعاصمة اليمنية صنعاء واصفا إياها بالإجرامية ، و دعا الحوثيين إلى العودة إلى ديارهم ، وإيقاف انقلابهم العسكري على اليمن وثورتها، وطالب الاتحاد في بيان تلقت الجزيرة مباشر نسخة جميع الفصائل اليمنية بالتعقل وإعلاء قيمة الوحدة والمصلحة العامة، وقال البيان " يتابع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بحزن شديد، حالة التردي الخطيرة التي وصلت لها دولة اليمن الحبيبة منذ الانقلاب العسكري، الذي وقع على يد الحوثيين وأدى إلى فتنة كبيرة ، وعدم استقرار وصل إلى حد استهداف المساجد والمصلين" . كما ثمن دور مجلس التعاون الخليجي الداعم لوحدة اليمن وشرعيته واستقراره

من جانبها دعت دول مجلس التعاون الخليجي السبت اليمنيين إلى التمسك بالتوافق الوطني وتغليب الحكمة والعقل بعد يوم واحد من التفجيرات التي أدت إلى مقتل وإصابة العشرات .

ودانت دول مجلس التعاون الخليجي بشدة الأعمال الإرهابية الشنيعة التي وقعت في عدن وصنعاء باليمن مستهدفة أمن واستقرار اليمن والمساس بالشرعية الدستورية واثارة الفتنة الطائفية وتمزيق النسيج الاجتماعي للشعب اليمني ووحدته الوطنية .

واعتبر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الاعتداء على قصر الرئاسة في عدن والهجوم الانتحاري على المساجد في صنعاء أعمالا ارهابية تتنافى مع القيم والمبادئ الاسلامية والانسانية وتهدف الى جر اليمن الى دائرة الصراع والاقتتال .

في السياق نفسه أدان الأزهر الشَّريف بشدة التفجيرات الإرهابيَّة التي استهدفت الجمعة مسجدين بالعاصمة اليمنيَّة صنعاء وأودتْ بحياة العديد من المواطنين الأبرياء، وخلَّفتْ العشرات من المصابين ووصفها بـ "الغادرة".

ودعا الأزهر الشَّريف في بيان السبت الشَّعب اليمني إلى التوحُّد حول مصلحة اليمن العُليا، ونبذ الفرقة والطائفيَّة، وتفويت الفرصة على المتربصين به.

وتقدم الأزهر بخالص التَّعازي والمواساة للشعب اليمنيِّ في ضحايا "الغدر" و" الارهاب " ، داعيًا الله أن يتغمَّدهم بواسع رحمته، وأنْ يمنَّ على المصابين بالشِّفاء العاجل.

كما أدان مساعد وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان الاعتداءات "الارهابية" على مسجدين في العاصمة اليمنية صنعاء، معلنا استعداد بلاده لاستقبال جرحى هذا الحادث . وقال حسين أميرعبد اللهيان أن فريقا من الاطباء الجراحين المتطوعين مستعد للتوجه إلى العاصمة اليمنية بمجرد موافقة المسؤولين هناك لعلاج الجرحى أو نقلهم للعلاج الى طهران

وأدانت الولايات المتحدة بشدة الهجمات الإرهابية المروعة التي وقعت في يوم الجمعة وأسفرت عن مقتل أكثر من 130 شخصا وإصابة مئات آخرين. وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن الوطني الأمريكي بيرناديت ميهان في بيان "نعرب عن تعازينا لأسر الضحايا وأحباءهم. هذا الهجوم غير المبرر على المصلين المسلمين أثناء صلاة الجمعة يؤكد مجددا على مدى انحلال الإرهابيين والتهديد الذي يشكلونه على شعب اليمن والمنطقة والعالم".

وكان ما لايقل عن 142 شخصا قد لقوا حتفهم وأصيب 350 آخرون الجمعة في تفجيرات انتحارية هزت صنعاء مستهدفة مسجدين، حسبما أعلنت مصادر طبية محلية. وأعلن تنظيم الدولة المسؤولية عن الهجمات.