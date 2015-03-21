اوباما وهولاند يؤيدان اتفاقا "قابلا للتحقق"حول نووي ايران

المحادثات الغربية مع ايران – أرشيف

اكد الرئيس الاميركي باراك اوباما ونظيره الفرنسي فرنسوا هولاند مساء امس الجمعة عزمهما على التوصل الى اتفاق حول البرنامج النووي الايراني يبدد قلق المجتمع الدولي في شكل "تام" و"قابل للتحقق".



وقال البيت الابيض ان الرئيسين شددا ايضا خلال اتصال هاتفي على وجوب ان تتخذ ايران اجراءات "لحل العديد من المشاكل المتبقية".



وفي وقت سابق، اكد هولاند تصميم فرنسا على بلوغ اتفاق "للسماح بتوافر ثقة كاملة بتخلي ايران عن السلاح النووي".



واضاف هولاند اثر لقائه المستشارة الالمانية انغيلا ميركل ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ووزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني في بروكسل ان "الموقف الفرنسي بسيط: نعم، تستطيع ايران الحصول على النووي المدني لكنها لا تستطيع الحصول على السلاح النووي".



و تستأنف القوى الكبرى وايران الاربعاء المقبل مفاوضاتها حول البرنامج النووي لطهران وفق ما اعلنت ايران والولايات المتحدة الجمعة، وذلك بعد اسبوع من المحادثات في لوزان في اطار الجهود للتوصل الى اتفاق قبل انتهاء المهلة في 31 اذار/مارس.



وتستأنف القوى الكبرى وايران الاربعاء المقبل مفاوضاتها حول البرنامج النووي لطهران بعد اسبوع من المحادثات في لوزان في اطار الجهود للتوصل الى اتفاق قبل انتهاء المهلة في 31 اذار/مارس.



وسيتوجه وزير الخارجية الاميركي جون كيري الذي امضى اسبوعا في المدينة السويسرية الى جانب نظيره الايراني محمد جواد ظريف، السبت الى لندن حيث سيلتقي نظراءه الفرنسي والالماني والبريطاني قبل ان يعود الى واشنطن، بحسب ما اعلن الجمعة دبلوماسي اميركي.