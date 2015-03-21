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الرئيس الأفغاني يحذر من خطر تنظيم الدولة على بلاده

21/3/2015

الرئيس الأفغاني أشرف عبد الغني

اعترف الرئيس الأفغاني أشرف عبد الغني علنا للمرة الأولى  السبت بأن تنظيم الدولة الإسلامية يكتسب نفوذا في أفغانستان بينما يستعد للتوجه إلى الولايات المتحدة سعيا إلى إبطاء انسحاب القوات الأمريكية من بلاده.

وتتزايد التقارير التي تشير إلى أن بعض قادة قوات حركة طالبان التي تقاتل الحكومة الأفغانية يبايعون تنظيم  الدولة  الذي  يسيطر على مساحات واسعة في سوريا والعراق.

وقال عبد الغني للصحفيين "الصفة الاساسية التي يتسم بها تنظيم الدولة  أنه يلتهم الرجال. انه يبتلع منافسيه… هنا المسألة ليست الوجود المادي لأشخاص من سوريا أو العراق.. إنه تأثير الشبكة."

وقالت بعثة الأمم المتحدة إلى أفغانستان مؤخرا إنه لا يوجد أي مؤشر على وجود دعم واسع النطاق أو دعم منهجي مباشر للمقاتلين الأفغان من قادة تنظيم الدولة الإسلامية في الشرق الأوسط.

لكن عبد الغني الذي من المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي باراك أوباما يوم الثلاثاء وأن يلقي كلمة في الكونغرس الأمريكي يوم الأربعاء قال إنه لا يجب التهوين من الخطر.

وسجل عدد القتلى من قوات الأمن الأفغانية والمدنيين في القتال ضد طالبان رقما قياسيا العام الماضي. وقال عبد الغني إن موسم القتال الوشيك الذي يحل في الربيع سيكون صعبا وقد يكون أكثر صعوبة مع صعود الدولة الإسلامية. وأضاف أن الهجمات العسكرية التي تشنها باكستان على حدودها الشمالية الغربية تدفع "الشبكات الإرهابية العالمية" مثل تنظيم القاعدة إلى داخل الأراضي الأفغانية.

ومن المتوقع أن يكون لاحتمال اكتساب الدولة الإسلامية موطئ قدم في أفغانستان عاملا في قرار أوباما بشأن إبطاء الانسحاب المزمع لنحو 10 آلاف جندي أو حتى بقاء قوات أمريكية على الأرض في أطول الحروب التي خاضتها الولايات المتحدة .

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