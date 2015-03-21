البث الحي
منوعات

الحوثيون يطلقون النار على مسيرة بتعز رافضة للانقلاب

21/3/2015
مظاهرات في تعز – أرشيف

أطلق مسلحو الحوثي النار في الهواء في محاولة لتفريق اعتصام ومظاهرة أمام مقر قوات الأمن الخاص في مدينة تعز جنوب اليمن ترفض توافد مسلحين حوثيين وقوات تابعة للرئيس المخلوع علي صالح إلى تعز.

وكانت مصادر محلية في تعز قالت إن رتلا من قوات الأمن الخاصة دخل معسكر الأمن الخاص في تعز جنوب صنعاء رغم قرار أصدرته المحافظة بمنع دخول أي تعزيزات من الخارج.

وقد بث ناشطون مقاطع فيديو لحشود ومعدات عسكرية قالوا إنها متجهة من صنعاء نحو المناطق الوسطى والجنوبية. وقد اجتازت الأرتال مدينة ذمار، وسط أنباء عن أنها في الطريق إلى محافظات إب والضالع وتعز.

من ناحية أخرى قالت مصادر للجزيرة إن الجيش اليمني استعاد السيطرة على مدينة الحوطة في لحج شمال عدن من مسلحي تنظيم القاعدة الذين كانوا أعلنوا انتشارهم في المدينة أمس.

هذا و قد أفادت مصادر يمنية إن طائرة نقل من طراز "إليوشن" تستعد للاقلاع من العاصمة صنعاء في طريقها إلى تعز وعلى متنها نحو خمسمائة مسلح حوثي. واضافت المصادر أن هؤلاء المسلحين استبدلوا ملابسهم وارتدوا زي قوات الأمن المركزي أخيرا.

المزيد من منوعات

السجن 5 أشهر لرجل قتل "ديكا" في فرنسا

الديك الفرنسي مارسيل.. حكم على قاتله بالسجن (مواقع التواصل)

بطريقة مبسطة.. كيميائي يشرح آلية عمل لقاح كورونا وأهميته (فيديو)

الكيميائي الأمريكي وطالب الدكتوراة في جامعة كورنيل، روب سواندا (موافع التواصل)

مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (فيديو)

شاب مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (روتيرز)

مصير كنز تاريخي استحوذ عليه النازيون أمام المحكمة العليا الأمريكية.. ما القصة؟

مجموعة فنية تُعرف باسم "كنز فلف" (ا.ف.ب)
الأكثر قراءة

شاهد: تشييع جثمان الشاب الشيشاني قاتل المعلم الفرنسي في باريس

تشييع جنازة الشاب عبد الله أنذروف في قريته الشيشانية (موافع التواصل)

بايدن يكشف سبب طلبه من أوباما الانتظار قبل إصدار الأمر بقتل بن لادن

الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ونائبه جو بايدن أثناء متابعة عملية قتل بن لادن (رويترز)

أول تعليق إماراتي على جهود الكويت لإتمام المصالحة الخليجية

وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش

مظاهرة بالأسلحة أمام منزل مسؤولة في ميشيغن رفضا لنتيجة الانتخابات الأمريكية (فيديو)

وزيرة خارجية ولاية ميشيغان جوسلين بنسون (رويترز)