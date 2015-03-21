الحوثيون يطلقون النار على مسيرة بتعز رافضة للانقلاب

مظاهرات في تعز – أرشيف

أطلق مسلحو الحوثي النار في الهواء في محاولة لتفريق اعتصام ومظاهرة أمام مقر قوات الأمن الخاص في مدينة تعز جنوب اليمن ترفض توافد مسلحين حوثيين وقوات تابعة للرئيس المخلوع علي صالح إلى تعز.

وكانت مصادر محلية في تعز قالت إن رتلا من قوات الأمن الخاصة دخل معسكر الأمن الخاص في تعز جنوب صنعاء رغم قرار أصدرته المحافظة بمنع دخول أي تعزيزات من الخارج.



وقد بث ناشطون مقاطع فيديو لحشود ومعدات عسكرية قالوا إنها متجهة من صنعاء نحو المناطق الوسطى والجنوبية. وقد اجتازت الأرتال مدينة ذمار، وسط أنباء عن أنها في الطريق إلى محافظات إب والضالع وتعز.



من ناحية أخرى قالت مصادر للجزيرة إن الجيش اليمني استعاد السيطرة على مدينة الحوطة في لحج شمال عدن من مسلحي تنظيم القاعدة الذين كانوا أعلنوا انتشارهم في المدينة أمس.



هذا و قد أفادت مصادر يمنية إن طائرة نقل من طراز "إليوشن" تستعد للاقلاع من العاصمة صنعاء في طريقها إلى تعز وعلى متنها نحو خمسمائة مسلح حوثي. واضافت المصادر أن هؤلاء المسلحين استبدلوا ملابسهم وارتدوا زي قوات الأمن المركزي أخيرا.