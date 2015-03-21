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اعتقال 20 شخصاً في تونس بعد أحداث متحف باردو

21/3/2015

رجال شرطة تونسيون يحرسون متحف باردو

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية محمد علي العروي إن السلطات اعتقلت أكثر من 20 شخصا يشتبه أنهم "متشددون"  بينهم عشرة أشخاص ضالعون بشكل مباشر في الهجوم على باردو. وأضاف أن هناك حملة واسعة النطاق على المتشددين.

وقالت الحكومة إن المسلحين اللذين نفذا الهجوم تدربا في معسكرات جهادية بليبيا. وقتل سياح يابانيون وفرنسيون وبولنديون وكولومبيون في الهجوم. وقالت وزارة الداخلية في بيان إنها تبحث عن متورط آخر في هجوم باردو. ونشرت صورة لشخص وناشدت التونسيين الابلاغ عنه تحسبا لهجمات أخرى محتملة.

هذا وتعتزم الحكومة نشر الجيش في المدن الرئيسية لتعزيز الأمن بعد الهجوم. كما وانتشرت الشرطة بكثافة في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس وعززت السلطات اجراءاتها الأمنية حول الفنادق والمنشآت السياحية تحسبا لأي اعتداءات ووجهت رسالة طمأنة للسياح.

وحضر مئات التونسيين قداسا في كاتدرائية تونس السبت وأضاءوا الشموع تكريما للضحايا وهم 20 سائحا أجنبيا وثلاثة تونسيين. وشارك وزراء في الحكومة في المراسم.

ووقع الهجوم يوم الأربعاء وهو أعنف الهجمات التي تستهدف الأجانب في تونس منذ تفجير انتحاري عام 2002 بمدينة جربة.

وأعلن مقاتلو تنظيم الدولة مسؤوليتهم عن الهجوم لكن حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي مرتبطة بجماعة تابعة لتنظيم القاعدة في تونس نشرت أيضا تفاصيل زعمت أنها للعملية.

من جانبها وقالت وزيرة السياحة التونسية سلمي اللومي  "لا شك الهجوم الذي يهدف لضرب الاقتصاد له انعكاس على القطاع السياحي ولكن حتى الآن لم نسجل الغاءات كثيرة للحجوزات بل بالعكس تلقينا دعما واسعا من عديد البلدان ووكالات السفر الغربية ..وهذا أمر ايجابي".

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