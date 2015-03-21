البث الحي
منوعات

ارتفاع عدد قتلى الحسكة بسوريا إلى 33 بينهم 5 أطفال

21/3/2015
 جانب من معاناة الشعب السوري

ارتفع عدد قتلى التفجير الذي استهدف تجمعا احتفاليا بأعياد النيروز في حي المفتي بمدينة الحسكة شمال شرقي سوريا، إلى ثلاثة وثلاثين بينهم خمسة أطفال، حسبما قالت قوات كردية تسيطر على المنطقة.

يُذكر أنَ قواتِ النظام السوري تسيطر على أحياء في الحسكة، بينما تحكم قوات كردية قبضتَها على أحياء أخرى. ويشهد ريف المدينة معاركَ عنيفة بين مقاتلي تنظيم الدولة والقوات الكردية.

من جهة أخرى أعلنت الجبهة الشامية التي تضم عددا من فصائل المعارضة السورية المسلحة في حلب
أنها تمكنت من نسف مبنىً كانت تتحصن به قوات النظام في حي ميسلون في المدينة.

وأضافت الجبهة في بيان أن نحو خمسة عشر من جنود النظام سقطوا بين قتيل وجريح.
من جانب آخر قال مراسل الجزيرة في حلب إن ثلاثة اشخاص على الأقل قــُتلوا وجرح آخرون في قصف لقوات النظام على حي المشهد.

وأضاف مراسلنا نقلا عن الدفاع المدني في الحي أن عشرات المحال التجارية دمرت بسبب القصف.

المزيد من منوعات

السجن 5 أشهر لرجل قتل "ديكا" في فرنسا

الديك الفرنسي مارسيل.. حكم على قاتله بالسجن (مواقع التواصل)

بطريقة مبسطة.. كيميائي يشرح آلية عمل لقاح كورونا وأهميته (فيديو)

الكيميائي الأمريكي وطالب الدكتوراة في جامعة كورنيل، روب سواندا (موافع التواصل)

مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (فيديو)

شاب مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (روتيرز)

مصير كنز تاريخي استحوذ عليه النازيون أمام المحكمة العليا الأمريكية.. ما القصة؟

مجموعة فنية تُعرف باسم "كنز فلف" (ا.ف.ب)
الأكثر قراءة

شاهد: تشييع جثمان الشاب الشيشاني قاتل المعلم الفرنسي في باريس

تشييع جنازة الشاب عبد الله أنذروف في قريته الشيشانية (موافع التواصل)

بايدن يكشف سبب طلبه من أوباما الانتظار قبل إصدار الأمر بقتل بن لادن

الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ونائبه جو بايدن أثناء متابعة عملية قتل بن لادن (رويترز)

أول تعليق إماراتي على جهود الكويت لإتمام المصالحة الخليجية

وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش

مظاهرة بالأسلحة أمام منزل مسؤولة في ميشيغن رفضا لنتيجة الانتخابات الأمريكية (فيديو)

وزيرة خارجية ولاية ميشيغان جوسلين بنسون (رويترز)