ارتفاع عدد قتلى الحسكة بسوريا إلى 33 بينهم 5 أطفال

جانب من معاناة الشعب السوري

ارتفع عدد قتلى التفجير الذي استهدف تجمعا احتفاليا بأعياد النيروز في حي المفتي بمدينة الحسكة شمال شرقي سوريا، إلى ثلاثة وثلاثين بينهم خمسة أطفال، حسبما قالت قوات كردية تسيطر على المنطقة.

يُذكر أنَ قواتِ النظام السوري تسيطر على أحياء في الحسكة، بينما تحكم قوات كردية قبضتَها على أحياء أخرى. ويشهد ريف المدينة معاركَ عنيفة بين مقاتلي تنظيم الدولة والقوات الكردية.



من جهة أخرى أعلنت الجبهة الشامية التي تضم عددا من فصائل المعارضة السورية المسلحة في حلب

أنها تمكنت من نسف مبنىً كانت تتحصن به قوات النظام في حي ميسلون في المدينة.

وأضافت الجبهة في بيان أن نحو خمسة عشر من جنود النظام سقطوا بين قتيل وجريح.

من جانب آخر قال مراسل الجزيرة في حلب إن ثلاثة اشخاص على الأقل قــُتلوا وجرح آخرون في قصف لقوات النظام على حي المشهد.

وأضاف مراسلنا نقلا عن الدفاع المدني في الحي أن عشرات المحال التجارية دمرت بسبب القصف.