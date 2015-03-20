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30 قتيلا و50 مصابا في حادث قطار بالهند

20/3/2015

مصاب يتم نقله بعد حادث القطار

لقي 30 شخصا على الاقل حتفهم وأصيب 50  آخرون بجروح اثر خروج ثلاث عربات قطار عن القضبان اليوم الجمعة في ولاية  اوتار برديش بشمال الهند، حسبما أفاد مسؤولون.

وكان القطار في طريقة إلى فاراناسي في ولاية اوتار براديش قادما من  دهرادون في ولاية أوتاراخند عندما وقع الحادث. ويخضع المصابون حاليا  للعلاج في مستشفيات بمنطقتي راي باريلي وكناو، حسبما أفاد موقع "نيوز18"  الهندي.

وقال نيراج شارما المتحدث باسم هيئة السكك الحديدية  إن قطار "جانتا  إكسبرس" كان من المقرر أن يتوقف في محطة السكك الحديدية المحلية إلا أنه  تجاوز الإشارة وخرج عن مساره.  وتابع شارما أن "العديد من الركاب قتلوا بسبب تعرض إحدى العربات لأضرار  بالغة إثر انحراف القطار".

ونقلت وكالة أنباء آسيا الدولية عن أحد المسؤولين في السكك الحديدية  قوله إنه من المرجح أن يكون تعطل الفرامل هو  السبب وراء الحادث.

وقال شارما إن فرق الإنقاذ عملت لأكثر من ست ساعات في محاولة لإنقاذ  المحاصرين في العربات وانتشال الجثث.

وقال وزير السكك الحديدية الاتحادي في الهند سوريش برابهو في تغريدة له  على موقع تويتر " نعطى الاولوية للسلامة . وبناء عليه  فإنني أعمل على  تخصيص أموال اضافية في الميزانية لتحسين سلامة السكك الحديدية وتحديث  البنية التحتية القديمة".  يذكر أن حوادث القطارات أمر شائع في الهند. وتنقل شبكة السكك الحديدية  ما يقدر بـ20 مليون راكب يوميا.

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