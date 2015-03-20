هجوم للنصرة بالقلمون وتحقيق أمريكي في استخدام الأسد للكيماوي

جبهة النصرة بسوريا

بدأ مقاتلو النصرة الهجوم على نقاط عسكرية في محيط بلدة فليطة وسيطرتهم على عدد منها.

وقد أعلنت الجبهة أنها شنت هجوما واسعا على نقاط تابعة لحزب الله والنظام السوري في محيط البلدة، وقتلت 12 من مسلحي حزب الله وجنود الجيِش السوري في الهجوم. كما قالت إنها سيطرت على أربع نقاط عسكرية في محيط منطقة "المش".



من ناحية أخرى قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إن الولايات المتحدة فتحت تحقيقا في اتهامات للنظام السوري, بشن هجوم كيميائي بغاز الكلور على بلدة سرمين شمال غربي سوريا, مطلع الأسبوع، وأسفر عن مقتل نحو ستة عشر شخصاً معظمهم أطفال ونساء.



و قال كيري إنه ليس لدى واشنطن حاليا تفاصيل عن الهجوم, لكن إذا ثبتت صحتُه، فسيكون أحدثَ مثال مأساوي على ما يرتكبه نظام الأسد من فظائع بحق الشعب السوري.



من جانبها دعت منظمة آفاز في حملة للحصول على دعم لها في محاولة لإيجاد منطقة آمنة للسوريين عقب أنباء عن استخدام النظام غاز الكلور ضد المدنيين في إدلب.



وأشارت آفاز إلى أن مستشارين لأوباما يدعمون إنشاء مثل هذه المنطقة في الشمال السوري وأن من الممكن دعمهم أيضا عبر حملة تواقيع من مؤيدين لهذه المحاولة.

فقد أيد مئات الآلاف حول العالم هذه الحملة التي تحث رؤساء أمريكا وفرنسا وبريطانيا وتركيا على التحرك لإنشاء منطقة عازلة شمال سوريا .



وجاء في الحملة أن المشاهد المؤلمة لأطفال أصيبوا باختناق وهم يحاولون استنشاق الهواء تستدعي انشاء منطقة آمنة حيث يمكن إيصال المساعدات التي يحتاجونها.

وتضمنت الحملة تأكيدا لضرورة إرسال رسالة واضحة تدعو لاتخاذ خطوات جدية لوقف جرائم الأسد ضد شعبه.