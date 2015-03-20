نتنياهو: من المستحيل إقامة دولة فلسطينية في الظروف الراهنة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

أكد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه من المستحيل في الظروف الحالية إقامة دولة فلسطينية مؤكدا وجوب تغيير هذه الظروف بشكل جذري للإتاحة الفرصة أمام إقامة مثل هذه الدولة .

غير أن رئيس الوزراء شدد في حديث للإذاعة العامة الامريكية أنه لم يتراجع عن المواقف التي عبر عنها في خطابه في جامعة بار ايلان مشددا على أنه لا يؤيد حل الدولة الواحدة للشعبين .

وقال نتنياهو في التصريحات التي اوردتها الاذاعة الاسرائيلية الجمعة إن المستوطنات لا تشكل عائقا أمام السلام اذ أن معظم أعمال البناء تتم في الكتل الاستيطانية التي ستبقى تحت السيادة الاسرائيلية وليس في النقاط الاستيطانية التي قد يتم اخلاؤها.

وحول تصريحات أدلى بها في يوم الانتخابات العامة في اسرائيل بخصوص مواطني اسرائيل العرب، قال نتنياهو إنه حذر من إقدام معسكر اليسار على استخدام أموال تلقاها من جهات أجنبية بغية نقل مواطنين مناوئين له إلى مراكز الاقتراع ليصوتوا ضده.

وأكد رئيس الوزراء التزامه برعاية مصالح جميع مواطني الدولة يهودا وعربا على حد سواء. وشهدت العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة توترا على خلفية تصريحات نتنياهو التي أعلن فيها عن معارضته لإقامة دولة فلسطينية.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إرنست ان تصريحات نتنياهو بشان الدولة الفلسطينية تتناقض مع سياسة الولايات المتحدة وإسرائيل القائمة منذ سنوات.

وأضاف أن هذه التصريحات لا تزال تدفع الولايات المتحدة إلى إعادة تقييم نهجها، موضحا أن دفاع الولايات المتحدة عن إسرائيل في الأمم المتحدة وغيرها من الهيئات الدولية قد استند الى مبدأ حل الدولتين.

وادى الموقف الامريكي الى تراجع نتنياهو عن تصريحاته واعلن مجددا أنه يريد دولة فلسطينية مستقلة. وقال نتنياهو في مقابلة مع قناة (إن.بي.سي نيوز) أمس :" لا أريد حل الدولة الواحدة.. أريد حل الدولتين القابل للاستمرار وينعم بالسلام".