البث الحي
منوعات

قطر ترحب بقرار إقامة كأس العالم 2022 في الشتاء

20/3/2015

رئيس الفيفا جزيف بلاتير

رحبت اللجنة العليا للمشاريع والإرث المسؤولة عن تنظيم نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر الجمعة بقرار الاتحاد الدولي (الفيفا) بشأن إقامة البطولة في نوفمبر تشرين الثاني وديسمبر كانون الأول على أن تقام المباراة النهائية يوم 18 ديسمبر كانون الأول.

وأعلن والتر دي جريجوريو المتحدث باسم الفيفا يوم الخميس أن اللجنة التنفيذية بالاتحاد الدولي اتخذت القرار بناء على توصية من مجموعة عمل شكلها الاتحاد الدولي لبحث هذه القضية مشيرا إلى انه لم يتحدد بعد موعد انطلاق البطولة ولا جدول المباريات.

وقالت اللجنة المحلية المنظمة لكأس العالم 2022 في بيان صحفي يوم الجمعة تعليقا على القرار "إننا نرحب بقرار المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي (الفيفا) بإقامة البطولة في شهري نوفمبر وديسمبر ونؤكد على احترامنا له خاصة وانه يعكس رأي مجتمع كرة القدم الدولي."

وأضافت اللجنة المنظمة في بيانها "وعلى الرغم من إقامة البطولة في فصل الشتاء إلا أننا ماضون قدما في تطوير تقنية التبريد المبتكرة التي كانت أحد أساسات ملف ترشحنا لاستضافة البطولة مما يسهم في ترك إرث دائم لقطر ومنطقة الشرق الأوسط."

وأعلن الفيفا يوم الجمعة انه سيدفع 209 ملايين دولار كتعويض لأندية من أجل مشاركة لاعبيها في كأس العالم لعامي 2018 و2022 .

المزيد من منوعات

السجن 5 أشهر لرجل قتل "ديكا" في فرنسا

الديك الفرنسي مارسيل.. حكم على قاتله بالسجن (مواقع التواصل)

بطريقة مبسطة.. كيميائي يشرح آلية عمل لقاح كورونا وأهميته (فيديو)

الكيميائي الأمريكي وطالب الدكتوراة في جامعة كورنيل، روب سواندا (موافع التواصل)

مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (فيديو)

شاب مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (روتيرز)

مصير كنز تاريخي استحوذ عليه النازيون أمام المحكمة العليا الأمريكية.. ما القصة؟

مجموعة فنية تُعرف باسم "كنز فلف" (ا.ف.ب)
الأكثر قراءة

بعد أمريكا ورومانيا وبريطانيا.. اكتشاف مسلّة غامضة جديدة في هولندا

ظهور عدد من المسلات الغامضة في عدد من الدول (موافع التواصل)

شاهد: تشييع جثمان الشاب الشيشاني قاتل المعلم الفرنسي في باريس

تشييع جنازة الشاب عبد الله أنذروف في قريته الشيشانية (موافع التواصل)

بايدن يكشف سبب طلبه من أوباما الانتظار قبل إصدار الأمر بقتل بن لادن

الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ونائبه جو بايدن أثناء متابعة عملية قتل بن لادن (رويترز)

مظاهرة بالأسلحة أمام منزل مسؤولة في ميشيغن رفضا لنتيجة الانتخابات الأمريكية (فيديو)

وزيرة خارجية ولاية ميشيغان جوسلين بنسون (رويترز)