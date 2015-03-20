قطر ترحب بقرار إقامة كأس العالم 2022 في الشتاء

رئيس الفيفا جزيف بلاتير

رحبت اللجنة العليا للمشاريع والإرث المسؤولة عن تنظيم نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر الجمعة بقرار الاتحاد الدولي (الفيفا) بشأن إقامة البطولة في نوفمبر تشرين الثاني وديسمبر كانون الأول على أن تقام المباراة النهائية يوم 18 ديسمبر كانون الأول.

وأعلن والتر دي جريجوريو المتحدث باسم الفيفا يوم الخميس أن اللجنة التنفيذية بالاتحاد الدولي اتخذت القرار بناء على توصية من مجموعة عمل شكلها الاتحاد الدولي لبحث هذه القضية مشيرا إلى انه لم يتحدد بعد موعد انطلاق البطولة ولا جدول المباريات.

وقالت اللجنة المحلية المنظمة لكأس العالم 2022 في بيان صحفي يوم الجمعة تعليقا على القرار "إننا نرحب بقرار المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي (الفيفا) بإقامة البطولة في شهري نوفمبر وديسمبر ونؤكد على احترامنا له خاصة وانه يعكس رأي مجتمع كرة القدم الدولي."

وأضافت اللجنة المنظمة في بيانها "وعلى الرغم من إقامة البطولة في فصل الشتاء إلا أننا ماضون قدما في تطوير تقنية التبريد المبتكرة التي كانت أحد أساسات ملف ترشحنا لاستضافة البطولة مما يسهم في ترك إرث دائم لقطر ومنطقة الشرق الأوسط."

وأعلن الفيفا يوم الجمعة انه سيدفع 209 ملايين دولار كتعويض لأندية من أجل مشاركة لاعبيها في كأس العالم لعامي 2018 و2022 .