تنظيم الدولة يتبنى هجوم باردو بتونس

أعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عن الهجوم المسلح الذي وقع في تونس العاصمة على متحف باردو وأدى إلى مقتل 20 سائحا أجنبيا ووصفه بأنه "أول الغيث".

من جهتها قالت السلطات التونسية إنها ستنشر الجيش في المدن الكبرى واعتقلت تسعة أشخاص الخميس على خلفية الهجوم على المتحف، وكان زوار يابانيون وإيطاليون وإسبان وبريطانيون بالإضافة لثلاثة تونسيين من بين قتلى الهجوم الذي وقع بمنطقة مقر البرلمان التي تخضع لحراسة مشددة.

ولم يؤكد مسؤولون تونسيون صحة إعلان تبني تنظيم الدولة للمسؤولية لكنهم قالوا إنهم تعرفوا على المسلحين اللذين قتلتهما قوات الأمن بالرصاص بعد أن فتحا النار على حافلتين سياحيتين عند متحف باردو بجوار البرلمان الأربعاء.

لكن رفيق الشلي كاتب الدولة للداخلية التونسية قال في تصريحات لقناة الحوار التلفزيونية التونسية إن المهاجمين المسلحين الاثنين كانا قد سافرا إلى ليبيا في سبتمبر الماضي بعد تجنيدهمت عبر خلايا الاستقطاب في المساجد حيث تلقيا تدريبات هناك على مثل هذه الهجمات.

ووقع الهجوم "الأكثر دموية ضد أجانب في البلاد منذ تفجير انتحاري في جربة عام 2002" في وقت حساس لتونس مهد الربيع العربي التي بدأت تخرج من المرحلة الانتقالية إلى الديمقراطية الكاملة بعد أربع سنوات على الانتفاضة الشعبية، ونجت البلاد الى حد كبير من العنف الذي عانت منه دول الربيع العربي خلال تلك السنوات.

وتعتمد تونس بشدة في تحسين وضع اقتصادها على توافد السياح الأجانب لمنتجعاتها الساحلية ورحلات السفاري الصحراوية، وكانت الحكومة بصدد التعامل مع إصلاحات سياسية حساسة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي. وقدرت الحكومة التونسية خسائر هذا الموسم لقطاع السياحة أنها ستبلغ 700 مليون دولار.

وإلى جانب تبني تنظيم الدولة للهجوم أشاد تنظيم الدولة الإسلامية الذي أعلن الخلافة في مناطق واسعة من العراق وسوريا وينشط في ليبيا بالمهاجمين في تسجيل صوتي باللغة العربية ووصفهما بأنهما "فارسان من فرسان دولة الخلافة، مدججين بأسلحتهم الرشاشة والقنابل اليدوية".

وكانت السلطات التونسية كشفت عن هوية اثنين من المتشددين قتلتهما قوات الأمن بالرصاص في الهجوم، وهما التونسيان حاتم الخشناوي وياسين العبيدي، وذكرت صحيفتان محليتان أن العبيدي أمضى وقتا في العراق وليبيا.

مواطنون تونسيون يضعون الشموع في موقع الهجوم أمام المتحف (EPA)

كما قال قال رئيس الوزراء التونسي حبيب الصيد إن العبيدي كان تحت المراقبة لكن ليس لأي سبب خاص.

وأعلنت السلطات الأمنية التونسية إنها ألقت القبض على أربعة أشخاص لهم صلة مباشرة بالهجوم وخمسة لهم صلات غير مباشرة به.

وصرح مصدر أمني لوكالة رويترز للأنباء أن جنودا تونسيين اعتقلوا اثنين من أفراد أسرة أحد المسلحين الإسلاميين.

وأضاف المصدر أنه "تم اعتقال والد وشقيق الإرهابي حاتم الخشناوي في بيته بمدينة السبيبة بالقصرين" لكنه لم يعط المزيد من التفاصيل عن دورهما في الهجوم مؤكدا أن التحقيق جار معهما.

وأفاد بيان صدر عن مكتب الرئيس التونسي أنه سيتم نشر الجيش في الشوارع لتعزيز الأمن بعد الهجوم. وقال البيان إنه في أعقاب اجتماع الرئيس بالقوات المسلحة فقد قرر "القيام بإجراء تأمين المدن، حماية المدن الكبرى بواسطة الجيش".

وكانت وزارة الصحة التونسية قد أعلنت في إحصائية نهائية أن عدد السياح الأجانب الذين قتلوا في الهجوم ارتفع من 17 إلى 20 سائحا، كما قتل 3 تونسيين أيضا.

وعلى صعيد شركات السياحة فقد ذكرت شركة "M.S.C" للرحلات البحرية أن 12 من ركابها بينهم كولومبيون وفرنسيون وبلجيكيون ضمن القتلى، كما ذكر إعلان وضعته الشركة على صفحتها على النت أنها علقت جميع رحلاتها المجدولة إلى تونس جراء الهجوم على المتحف.

يذكر أنه قد عثر على زوجين إسبانيين على قيد الحياة (الخميس) بعدما تمكنا من الاختباء في المتحف طيلة الليل، وذكرت إسبانيا أن المرأة التي خرجت مع زوجها من المتحف على قيد الحياة حبلى.

من جهته قال خوسيه مانويل جارثيا وزير خارجية إسبانيا معلقا على واقعة خروج مواطنيه "الزوجان" أحياء لقد "كانا مختبئين طيلة الوقت دون أن تواتيهما الجرأة لإجراء مكالمة هاتفية، ربما لأنهما كانا قلقين وخائفين بقدر ما يمكنكم التخيل".

وبعد 4 أعوام من انتفاضة شعبية أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي أكملت تونس تحولها إلى الديمقراطية بإجراء

انتخابات حرة ووضع دستور جديد وتبني سياسات الحلول الوسطى بين أحزاب علمانية وإسلامية.

لكن قوات الأمن تحارب متشددين إسلاميين بينهم جماعة أنصار الشريعة التي تصنفها واشنطن كمنظمة إرهابية ولواء عقبة بن نافع المرتبط بتنظيم القاعدة الذي ينشط في جبل الشعانبي على الحدود مع الجزائر.

وقال جيف بورتر والذي يعمل محللا سياسيا في شركة "North Africa Risk Consulting" لاستشارات المخاطر إن المعركة ضد هؤلاء المتشددين ربما لعبت دورا في الهجوم على المتحف.

وكان تسجيل سابق منسوب لتنظيم الدولة نشر عبر الإنترنت أشار أيضا إلى هجوم تونس ووصف منفذيه بأنهم مجاهدون واحتسبهم شهداء لكنه لم يزعم المسؤولية بصورة مباشرة.

كما قالت الولايات المتحدة في معرض تعليقا على الهجوم عقب حدوثه مباشرة إنها لا يمكنها تأكيد أن تنظيم الدولة مسؤول عن الهجوم لكن العملية تتسق مع العنف الذي مارسه التنظيم في السابق.