تفجيران يستهدفان مسجدين بصنعاء وتضارب بعدد القتلى

أفادت مراسلة الجزيرة في اليمن أن عشرات سقطوا بين قتيل وجريح في سلسلة تفجيرات استهدفت مسجدين يرتادهما الموالون لجماعة الحوثي في صنعاء أثناء صلاة الجمعة.

وأضافت مراسلة الجزيرة مباشر نقلا عن مصدر أمني قوله أن أربعة انتحاريين فجروا أنفسهم في مسجدين بصنعاء.

وبينما قالت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن مصادر أمنية وطبية أن حصيلة القتلى بلغت حوالي 24 شخصا على الأقل قتلوا عندما فجر انتحاريان نفسيهما في مسجدين بالعاصمة اليمنية صنعاء أثناء صلاة الجمعة، أفادت وكالة الأنباء الفرنسية "AFP" نقلا عن مصادر طبية يمنية أن حصيلة القتلى ارتفعت إلى حوالي 55 قتيلا حتى ساعة كتابة هذا الخبر.

ووقع الانفجار الأول في مسجد بدر الذي يضم مركزاً تعليمياً دينياً يديره المرجع الزيدي الدكتور المرتضى المحطوري والذي لقي مصرعه جراء التفجير بحسب إفادة مراسلة الجزيرة مباشر في اليمن، بينما استهدف الثاني مسجد "الحَشوش" بواسطة سيارة مفخخة كانت متوقفة بجوار المسجد الذي يخطب فيه عضو اللجنة الثورية العليا التابعة للحوثيين طه المتوكل. كما نقل مراسل الجزيرة عن مصدر محلي وقوع انفجار قوي بالمجمع الحكومي في صعدة شمال اليمن.

وقد طوق المسلحون الحوثيون مكاني انفجاري صنعاء، ومنعوا المواطنين من الاقتراب منهما، بينما هرعت سيارات الإسعاف إلى مكاني الانفجار لإسعاف الجرحى.

ويخضع هذين المسجدين لحراسة أمنية مشددة من قبل المسلحين الحوثيين، خاصة عند أداء صلاة الجمعة، ويجري تفتيش المصلين قبيل دخولهم للمسجدين.

ورجح مصدر بوزارة الداخلية لم تذكر وكالة الأناضول اسمه أن يكون "انتحاريان" قد نفذا اثنين من التفجيرات، وهو ما أكده مصدر أخر وشهود عيان لوكالة رويترز قالوا إن "انتحاريين" فجرا نفسيهما في مسجدين بصنعاء أثناء صلاة الجمعة فقتلا وأصابا عشرات المصلين.

وهذه هي المرة الأولى التي تطال فيها أعمال العنف المساجد في صنعاء، وذلك منذ سيطرة جماعة "أنصار الله" الحوثية على العاصمة اليمينة في 21 سبتمبر الماضي.

ولم تعلن أية جهة بعد مسؤوليتها عن الهجومين.