تظاهرات في مصر رفضا للانقلاب في أسبوع "الثورة مع الغلابة"

مظاهرات رافضة للانقلاب العسكري بمصر

خرجت مظاهرات صباحية اليوم الجمعة في عدة محافظات مصرية رافضة للانقلاب العسكري في جمعة " الثورة مع الغلابة "والتي دعا إليها التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب.



ففي جنوب الجيزة نظم المتظاهرون بمزغونة، مسيرة مناهضة للانقلاب العسكري انطلقت من مسجد عثمان بن عفان طافت أرجاء القرية منددة بجرائم الانقلاب وأحكام الاعدامات .

و في البحيرة خرجت مسيرة لشباب دمنهور رفضا للانقلاب و تنديداً بانتهاكات سجن الأبعادية الذي وصفه المتظاهرون بـ"السلخانة" وتحركت المسيرة من بوابة المساحة بمدينة دمنهور ، رفضا لانتهاكات داخلية الانقلاب بحق معتقلي "سلخانة الأبعادية."



ردد المشاركون هتافات رافضة للحكم العسكري، ومنددة بما وصفوه فشل الحكومة في توفير أبسط احتياجات المواطنين من غاز و كهرباء ، كما هتفوا ضد تدني الأوضاع المعيشية و غلاء الأسعار.



و في أبو حماد بمحافظة الشرقية نظم التحالف الوطني بالاشتراك مع شباب ونساء ضد الانقلاب بالشرقية مسيرة صباحية ضمن فعاليات " الثورة مع الغلابة " لإعلان رفضهم لمؤتمر "السيسي لبيع مصر" كما وصفوه، والذي فشل فشل ذريعا كما قال بعضهم .



ورفع المشاركون خلال التظاهرة أعلام مصر وصور الرئيس المعزول "د.محمد مرسي" وصور للضحايا والمعتقلين وشارات رابعة العدوية ولافتات تحمل شعارات منددة بالمؤتمر الاقتصادي منها "مصر مش للبيع، لا لبيع قناة السويس، نرفض بيع مصر، والعسكر يبيع مصر".



كما قام المتظاهرون بمدينة أولاد صقر بعمل سلسلة بشرية ضد حكم العسكر منددين بانقطاع التيار الكهربي وأزمة نقص أنابيب الغاز والوقود وضد ما أسموه "مؤتمر بيع مصر" وما وصفوه بأحكام الإعدام والإعدامات الجائرة.



وفي حي المعادي بمحافظة القاهرة خرجت مسيرة من أمام مسجد الفردوس منددة بالانقلاب وبتعذيب المعتقلين ما أدى لوفاة عدد منهم تحت التعذيب.



كما خرجت مظاهرات بمحافظات الغربية والقليوبية ودمياط وسوهاج وبني سويف التي نظم فيها وحدها أكثر من 60 فعالية رافضة للانقلاب وللمؤتمر الاقتصادي.