العثور على جثث خمسة أطفال بمنزل جنوب فرنسا

تشديدات امنية بباريس – ارشيف

عثرت السلطات الفرنسية أمس (الخميس) على جثث 5 أطفال في منزل بجنوب غرب البلاد فيما يبدو أنها أسوأ جريمة قتل أطفال تشهدها فرنسا منذ 5 أعوام، حسبما أعلن مصدر قريب من الملف.



وعثر والد الرضيع الأول على جثة ابنه عند الساعة 7.30 (6.30 تغ) من صباح الخميس داخل حقيبة عازلة للحرارة في المنزل العائلي، حسبما أعلن مصدر مقرب من التحقيق مساء الخميس لوكالة فرانس برس.

ثم عثر رجال الشرطة "خلال عملية تفتيش على أربع جثث أخرى" في براد.



وقد نقلت الأم البالغة من العمر 35 عاما التي "على ما يبدو أنجبت طفلها لوحدها في منزلها" إلى المستشفى في بوردو حيث تم إخضاعها "لفحوص نسائية ونفسية". وأوضح المصدر أن المرأة "لم تعان من قبل، على ما يبدو، اضطرابات نفسية".



ووضح أن الوالد الذي يبلغ من العمر 40 عاما اعتقل مساء الخميس.

وللأب وزوجته ابنتان تبلغان من العمر 13 و15 عاما. ويعمل الرجل وزوجته في المجال الزراعي ويعيشان على ما يبدو حياة طبيعية.



وتعود أخطر جريمة قتل أطفال في فرنسا إلى العام 2010 حين أقدمت أم على قتل أطفالها الثمانية في فيلر-أو-تيرتر بشمال فرنسا.