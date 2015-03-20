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العالم يتابع أول كسوف كلي للشمس منذ 15 عاما

20/3/2015
أول كسوف كلي للشمس منذ 15 عام

بدأ سكان مناطق واسعة في شمال أوربا متابعة كسوف متفاوت الدرجات للشمس بعد ترقب طويل واستعدادات لا تخلو من مخاوف وتشويق.

ففي جمهورية أيسلندا في أقصى شمال شرق أوربا، بدأت الشمس تختفي تدريجيا وسط حضور جماهيري كبير تزود بالنظارات الواقية لتجنب الآثار السلبية التي يسببها التحديق المباشر لقرص الشمس والتي قد تصل إلى حد الإصابة بالعمى التام.
 
وستكون فترة الكسوف أطول زمنا كلما اتجهنا شمالا ويتوقع أن تشهد جزيرة غرينلاند في أقصى شمال المحيط الأطلسي أطول فترة للكسوف بينما لن يتمكن سكان بعض المدن في الشمال الأفريقي والشرق الأوسط من رؤيته إلا لدقائق معدودة.

في الأثناء استعدت المراصد وعلماء وطلاب الفلك لمتابعة الكسوف لزيادة حصيلة العلم ومحاولاته القديمة والمتجددة لفهم هذه الظاهرة.

و قال خبراء إن كسوف الشمس سوف يحول النهار إلى ظلام في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، يلي ذلك ظاهرة أخرى تسمى "القمر العملاق" تضيء الليل.

وأكد علماء فلكيون أن الكسوف سيشاهد في جميع مناطق شمال أفريقيا وأوربا وشمال قارة آسيا، ويعد العلماء ظاهرة كسوف الشمس فرصة ثمينة لمشاهدة الغلاف الجوي المحيط بالشمس ودراسته.

فمن المتوقع أن يحجب القمر نور الشمس كليا لفترة وجيزة في شريط على شكل نصف دائرة في  غرينلاند بالدنمارك، وكلما تم الابتعاد عن هذه المنطقة كان الكسوف أقل.

وفي منطقة عرضها 500 كلم وطولها 5600 كلم تمتد من شمال الأطلسي إلى القطب الشمالي، سيحجب القمر تدريجيا الشمس حتى تختفي كليا مدة دقيقتين و47 ثانية كحد أقصى.

ويحصل الكسوف الكامل عندما يمر القمر بين الأرض والشمس في وقت تكون فيها الأجرام الثلاثة مصطفة في خط مستقيم.

وهذا عاشر كسوف كامل للشمس في القرن الـ21 وأول كسوف في العام 2015. وسيحصل في يوم اعتدال الربيع الذي تنتقل خلاله الشمس من نصف الكرة الجنوبي إلى نصفها الشمالي.

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