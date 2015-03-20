الاتحاد الأوربي يمدد العقوبات على روسيا

علم الاتحاد الأوربي



اتفقت دول الاتحاد الأوربي أمس (الخميس) على تمديد عقوباتها الاقتصادية على روس حتى نهاية العام 2015 من خلال "ربطها" بـ"التطبيق الكامل" لاتفاقات السلام المبرمة في مينسك.



وجاء في البيان الختامي للقمة أن رؤساء ورؤساء حكومات الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوربي "قررت ربط مهلة العقوبات المفروضة على روسيا بالتطبيق الكامل لاتفاقات مينسك معتبرة أنه لا يمكن بحث هذا الأمر قبل 31 من كانون الأول/ديسمبر 2015".



وأضاف البيان أن "القرارات الضرورية ستتخذ خلال الأشهر المقبلة" وعلى ان تتخذ في حزيران/يونيو خلال القمة المقبلة للاتحاد الأوربي.



و كان رئيس مجلس أوربا دونالد تاسك قال في وقت سابق إن رؤساء الدول والحكومات الـ28 الأعضاء في الاتحاد "اتفقوا على أن مدة العقوبات ستربط بكل وضوح بالتطبيق الكامل" لاتفاقات مينسك التي نصت على وقف إطلاق النار في شرق أوكرانيا الانفصالي، "مع الأخذ في الاعتبار أن هذا الامر متوقع بحلول نهاية العام 2015".



واضاف ان "القرارات اللازمة ستتخذ في الاشهر المقبلة"، مشيرا الى ان القادة الاوروبيين اكدوا "استعدادهم لأخذ اجراءات جديدة اذ لزم الامر".



وكان الاتحاد الاوروبي تبنى العقوبات ضد روسيا في 31 تموز/يوليو 2014 بعد اسقاط طائرة بوينغ تابعة للخطوط الجوية الماليزية فوق شرق اوكرانيا ثم شددها في 8 ايلول/سبتمبر على خلفية موقف روسيا من النزاع في شرق اوكرانيا الموالي لها.



واوضح تاسك ان "نيتنا المشتركة واضحة جدا. يجب ان نبقي على عقوباتنا حتى التطبيق

الكامل لاتفاقات مينسك"، مسميا المستشارة الالمانية انيغلا ميركل والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند اللذين كانا وراء التوصل لاتفاقات مينسك 2 في شباط/فبراير.



وجدد الاتحاد الاوروبي ادانته "الضم غير الشرعي" للقرم قبل عام وعزمه "تطبيق هذه السياسة لناحية عدم الاعتراف بضم القرم بشكل كامل".



واعتبر الاتحاد الاوروبي انه من الجيد "الرد على حملات التضليل التي تشنها روسيا". وكلف الرؤساء وزيرة الخارجية الاوروبية فيديريكا موغيريني كي تضع قبل حزيران/يونيو "خطة تحرك على الصعيد الاتصالات الاستراتيجية".

وتقضي المرحلة الاولى بتشكيل فريق لمراقبة الاعلام الروسي ورصد الاكاذيب الفاضحة وابلاغ الدول الاعضاء بهدف التحرك، حسب ما اعلن مصدر اوروبي.