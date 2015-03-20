ارتفاع عدد قتلى تفجير مسجدين بصنعاء إلى 127

محقق يفحص أحد مواقع التفجيرين بصنعاء

ذكرت مصادر طبية أن الهجومين اللذين استهدفا مسجدين تابعين للحوثين في العاصمة اليمنية الجمعة أسفرا عن 127 قتيلا وأكثر من 120 جريحا. من جانبه أعلن تنظيم الدولة في بيان على موقع تويتر المسؤولية عن هجومين انتحاريين على المسجدين.

وكانت مصادر محلية كشفت إن انفجارا استهدف جامع ومركز بدر العلمي، في منطقة الصافية الذي أثناء تأدية صلاة الجمعة، فيما استهدف تفجير ثان مسجد الحشوش التابع للجماعة في منطقة الجراف بصنعاء.

وأعلنت جماعة أنصار الله الحوثية مقتل المرجعية الزيدية الإمام المرتضى المحطوري بعد نقله إلى المستشفى جراء انفجار انتحاري استهدف جامع بدر في صنعاء.

كانت مصادر محلية قد ذكرت في وقت سابق إن عشرات القتلى والجرحى سقطوا خلال تفجيرين انتحاريين استهدفا المسجدين بصنعاء، وأكدت المصادر ذاتها إن سيارات الإسعاف هرعت للمكان لنقل المصابين، وأن جميع الشوارع المؤدية للمكان أغلقت لإجراءات أمنية.

من جهة اخرى، فجر انتحاري نفسه ظهر الجمعة في مقر البحث الجنائي في محافظة صعدة شمال اليمن معقل جماعة أنصار الله الحوثية. وقال مصدر تابع لجماعة الحوثيين فضل عدم الكشف عن هويته، إن الانتحاري حاول تفجير نفسه داخل مسجد الامام الهادي أكبر مراكز تجمع الحوثيين هناك حيث تم احباط تلك العميلة. ونُقل الانتحاري إلى البحث الجنائي، حيث فجر نفسه هناك ما أسفر عن اصابة بعض الجنود.

من جانبه قال البيت الأبيض الجمعة إن الولايات المتحدة لا يمكنها تأكيد أن منفذي هجمات اليمن ينتمون لتنظيم الدولة الإسلامية. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إيرنست إنه لا توجد علاقة واضحة بين الأشخاص الذين نفذوا الهجمات التي أسفرت عن مقتل 126 شخصا في اليمن و مسلحي تنظيم الدولة في العراق وسوريا.

وكان تنظيم القاعدة في اليمن قد نفذ عدة عمليات استهدفت تجمعات الحوثيين في مناطق عدة من ضمنها العاصمة صنعاء، اسفرت عن مقتل واصابة العشرات.