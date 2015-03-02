هادي: الحوثيون انقلابيون تابعون لإيران وصنعاء عاصمة محتلة

الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي (الجزيرة)

وصف الرئيس عبد ربه منصور هادي جماعة الحوثي بأنها جماعة انقلابية تابعة لإيران، واعتبر صنعاء عاصمة محتلة.

وأكد هادي الأحد في أول كلمة علنية له منذ مغادرته صنعاء أنه لم يأتِ الى عدن من أجل تقسيم البلاد بل من أجل الحفاظ على وحدتها وإنهاء الانقلاب، وأضاف أن الاتفاقية التي وقعها الحوثيون مع إيران بشأن النقل الجوي لاغيةٌ وغيرُ شرعية ولن يُعترف بها.

وفي مدينة تعز باليمن، خرجت مظاهرةٌ تستنكر الممارسات التي تقوم بها جماعة الحوثي، وندد المحتجون باختطاف الحوثيين عدداً من ناشطي المدينة، واحتجازهم في مدينة إب وسط اليمن، وطالبوا بالإفراج عنهم، كما رفع المتظاهرون شعارات تؤكد على وحدة اليمن والجيش اليمني.

في هذه الأثناء وصلت أول رحلة جوية مباشرة للطيران الإيراني إلى مطار صنعاء قادمة من طهران في ظل سيطرة جماعة الحوثيين على العاصمة اليمنية.

ويُعد وصول هذه الطائرة تنفيذاً لاتفاق وقعته هيئة الطيران المدني اليمنية التي يهيمن عليها الحوثيون مع نظيرتها الإيرانية أول أمس السبت لتسيير اربع عشرة رحلة مباشرة اسبوعياً بين صنعاء وطهران.

وقد قالت وكالة الأنباء اليمنية سبأ الواقعة تحت سيطرة الحوثيين إن وفداً برئاسة رئيس المجلس السياسي لجماعة أنصار الله وصل إلى إيران في زيارة تستغرق عدة أيام، وهذه أول زيارة رسمية علنية لجماعة الحوثي إلى طهران منذ سيطرة الجماعة على صنعاء.

وقال محمد البخيتي، عضو المكتب السياسي لجماعة انصار الله الحوثي، إن الأمور عادت إلى طبيعتها في اليمن وإن زيارة وفود من جماعة انصار الله لطهران وموسكو أمر طبيعي, كما كانت الوفود في السابق تزور السعودية وقطر ودولا أخرى.

وأضاف البُخيتي في مقابلة سابقة مع الجزيرة, أن إيران تدعم القضايا العربية على عكس الولايات المتحدة التي تناهض قضايا العرب والمسلمين على حد تعبيره.

من جهته اجتمع جمال بن عمر، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن، مع كل من خالد بحاح رئيس الوزراء اليمنى المستقيل وعبد الله الصايدى، وزير الخارجية في حكومته، في منزليهما اللذين تحاصرهما عناصر مسلحة من جماعة أنصار الله الحوثيين.

وأوضح بيان صدر عن مكتب المبعوث الأممي بصنعاء أنه أطلع بحاح والصايدى على اللقاءات التي أجراها في عدن مع الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى وعدد من مكونات الحراك السلمي الجنوبي ونتائج اتصالاته بمختلف الأطراف السياسية في صنعاء وآخر ما وصلت إليه المفاوضات الجارية بين المكونات السياسية من أجل إيجاد حل سلمي وتوافقي للأزمة الراهنة.

وجدد جمال بن عمر لهما رفضه للإقامة الجبرية المفروضة عليهما وعلى عدد من وزراء الحكومة, مؤكدا أن مسألة رفعها بشكل آمن وفوري وغير مشروط عن رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة وكافة الأفراد الذين ما زالوا يقبعون تحت الإقامة الجبرية هي مسألة مبدئية ولا يجب أن تكون مرتبطة بالمفاوضات الجارية.

وقد اتفق مساعد الأمين العام مع بحاح والصايدي على التواصل لتبادل الرأي والمشورة حول أفضل السبل لإنجاح المفاوضات الحالية والابتعاد باليمن عن مربع العنف والتفكك الذي يتهدده.