مقتل 3 أشخاص في غارة لطائرة دون طيار جنوب اليمن

مقتل 3 وإصابة ثلاثة بغارة لطائرة دون طيار جنوب اليمن

قتل ثلاثة أشخاص يعتقد أنهم ينتمون لتنظيم القاعدة وأصيب ثلاثة آخرون بجروح في غارة شنتها طائرة دون طيار على آليتهم الاثنين في جنوب شرق اليمن، بحسب ما أفاد مصدر قبلي .

وأوضح المصدر أن الهجوم وهو الثاني من نوعه خلال ثلاثة أيام استهدف آلية محملة بالأسلحة في منطقة مرخة بمحافظة شبوة.

وقال المصدر إن القتلى والجرحى من عناصر تنظيم "قاعدة الجهاد في جزيرة العرب" الناشط في هذه المنطقة من اليمن ، وقتل ثلاثة أعضاء مفترضين من تنظيم القاعدة السبت في غارة جوية نفذتها طائرة بدون طيار يعتقد أنها أميركية في بلدة بيحان بمحافظة شبوة، حسبما أفاد مصدر قبلي.

وتنفذ طائرات أميركية من دون طيار بصورة مستمرة غارات تستهدف تنظيم القاعدة في اليمن الذي تعتبره واشنطن أخطر فروع تنظيم القاعدة .