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كيري يهاجم مجلس حقوق الإنسان ويتهمه بالتعنت مع إسرائيل

2/3/2015

جون كيري – وزير الخارجية الأمريكي

اتهم وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الاثنين مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالتعنت مع إسرائيل والتركيز بشكل غير متناسب على اتهامات بانتهاكها حقوق الإنسان .

وفي كلمة للمجلس في جنيف تحدث كيري عن سجل (المجلس)  الذي وصفه بالمقلق للغاية بشأن إسرائيل. وقال إنه  لا يمكن لأحد إنكار وجود تركيز غير متوازن على ما وصفها بدولة ديمقراطية واحدة. في إشارة إلى إسرائيل.

وقال كيري لابد من قول إن هوس مجلس حقوق الإنسان بإسرائيل يهدد بالفعل بتقويض مصداقية المنظمة بأسرها.

وأضاف "يجب ألا يشكك أحد لثانية واحدة في أن الولايات المتحدة ستقيس هذه الأشياء"  وأكد كيري أن الولايات المتحدة ستعارض أي محاولة لأي جماعة أو مشارك في نظام الأمم المتحدة لنزع ما وصفه بالشرعية عن إسرائيل أو عزلها بشكل تعسفي ومنتظم.

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