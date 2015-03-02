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غزل متبادل بين نتنياهو والأمريكان وتأكيدات على قوة العلاقات

2/3/2015

بنيامين نتنياهو – رئيس الوزراء الإسرائيلي

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاثنين إن التحالف بين بلاده والولايات المتحدة "أقوى من أي وقت مضى" وإنه سيواصل التحسن.

وقال نتنياهو أمام لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية في واشنطن إن الأنباء عن تراجع العلاقات بين البلدين "ليست فقط غير دقيقة وإنما خاطئة "

من جانبها قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة أمام لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (ايباك) جماعة الضغط الرئيسية الموالية لإسرائيل الاثنين إن العلاقات الأمريكية الإسرائيلية تتجاوز السياسة و"ستظل على هذا النحو دوما".

كانت السفيرة سامانثا باور ألقت كلمتها أمام ايباك  قبل فترة قصيرة من خطاب لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي تسبب في توتر العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل بسبب انتقاداته الحادة لمسعى الرئيس باراك أوباما للتوصل إلى اتفاق نووي مع إيران .

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