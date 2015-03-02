شفيق الغبرا: ضربات التحالف لن تحل أزمة تنظيم الدولة

دكتور شفيق الغبرا استاذ العلوم السياسية (ارشيف)

قال شفيق الغبرا أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت إن ضربات التحالف الدولي لن تقضى على تنظيم الدولة الإسلامية ، لكن الحل يمكن في علاج جذور المشكلتين العراقية والسورية

وتابع خلال رده على أسئلة جمهور "موقع الجزيرة مباشر" أن طلب الرئيس المصري بتشكل قوى عربية أمر غير واقعى ولن يساهم إلا في تعميق الحروب الأهلية بالمنطقة

وذهب الغبرا إلي أن هناك تغيرات في مواقف الدول الخليجية تجاه النظام المصري، وقال "اعتقد أن دول الخليج ستطالب مصر بالبحث عن سبل للخروج من الأزمة التي تعيشها منذ الانقلاب العسكري في ".2013

وطالب أستاذ العلوم السياسية قادة الدول العربية بالعمل على صياغة رؤية إصلاحية تمكن من إنهاء حالة التوتر التي تعيشها المنطقة ، كما طالب إيران بأن تكون جزءا من حل الأزمات العراقية واليمنية والسورية وإليكم نص الحوار

*ما الهدف من إنشاء محكمة العدل العربية وهل سيتم تنفيذ قرارتها ؟

الفكرة طرحت عدة مرات عبر القمم العربية، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ حتي الأن ، وأري أن السؤال الأهم ما هي قدرتنا الحقيقية كدول عربية على تفعيل هذه المحكمة ؟ وما هي حالة العدالة في الوطن العربي ؟والتي تسمح بإقامة هذه المحكمة ؟

فالوطن العربي في حالة من التفكك وغياب العدالة والانهيارات، بما لا يسمح بإقامة محكمة العدل ولن تكون قرارتها فعالة ، ولن تكون قادرة على تحقيق العدالة وعلينا قبل الحديث عن المحكمة أن نجد إجابة على ..ما هي طبيعة العدالة في البلدان العربية ؟وما هي درجة العدالة التي تسمح بإقامة مثل هذه المحكمة .

*ما هو حل الأزمتين الليبية والسورية من وجهة نظرك ؟

الحوار أمر ضروري لتثبيت وقف إطلاق النار، وعدم التدخل العسكري الأجنبي، وأري أن التدخل العسكري في ليبيا سيؤدي لحرب أهلية .

في حين أن الأزمة السورية رغم أنها تحمل أبعاد لحرب أهلية لكنها أزمة مركبة فيها صراع بين النظام السياسي القديم وقوي المجتمع السوري .

وتلك الأزمة المركبة تحتاج إلي حوار قوي يسمح بالانتقال نحو السلم الأهلي والبناء وهذا سيطلب تغيرات كبيرة في النظام السياسي ومنها خروج الأسد وتلك المجموعات التي مارست أعمال عنف ومذابح ضد الشعب السوري، فسوريا بحاجة لتغير يأخذها بعيدا عن الماضي الأليم

لكن ما تمر به ليبيا الأن أمر مختلف فهي تعاني مرحلة ما بعد سقوط النظام وغياب المؤسسات وهناك تحالفات دولية على أرضها .

أنا لست متفاءل من الحل السريع لتلك الأزمتين، لكن في البداية هناك ميزان للقوى لم يعد قائم على ميزان القوي وفرضها بالقوة

*ما أثر التمدد الإيراني في المنطقة بعدما فرض سيطرته على العراق واليمن ؟

أثر التمدد الإيراني في المنطقة كبير وبات يفجر قضية الهويات، والخلاف بين المذاهب الإسلامية وقضايا عنيفة والحروب عندما تتخذ طابع مذهبي تكون أكثر صعوبة وتجاوز، وهناك خوف في العمق العربي وإيران تري أن هناك فراغ في الحالة العربية.

والمعارضين لإيران سيدخلون في صراع استنزاف طويل، ستكون إيران فيها الخاسر ، ويجب إلا تتبنى إيران الاسلوب الاستعماري في تعاملها مع الدول العربية .

فهي دولة جارة ومسلمة وجزء من نسيج تلك المنطقة ،عليها أن تضع ذلك في حسابتها وتتراجع عن الخطوات الراهنة وتبحث عن الموائمات والحوارات

بل عليها أن ترعى بعض الحوارات بما يساهم في عدم وجود غالب أو مغلوب في الرؤى العراقية واليمنية وفي حال غياب هذه الرؤى سيكون هناك اشتعال كبير في الوضع الإقليمي .

*ما أثر تسريبات السيسي على العلاقات الخليجية المصرية ؟

في أغلب الأحيان لا تؤثر التسريبات على علاقات الدول وسياساتها ، لكن من الواضح أن تلك التسريبات تركت أثر وهذا الأثر أقترن بتغيرات في الرؤى السعودية وهناك قناعة تتبلور

أن نظام السيسي إقصائي يتصارع مع قوي لا يمكن إقصائها وبالتالي هناك نزيف في مصر لا يخدمها

وأري أن هناك تغير في رؤي الدول الخليجية وفي مقدمتها السعودية اتجاه النظام المصري الحالي وإن كانت درجات التغير متفاوتة.

*كيف تري تصريحات رئيس الوزراء الاسرائيلي حول توجيه ضربات لسيناء وهل هناك تنسيق مصري-اسرائيلي في هذا الأمر ؟

أتوقع أن هناك درجات من التنسيق بين مصر واسرائيل بناء على اتفاقية كامب ديفيد ،لكن الحل في سيناء ليس بالعنف وتدمير المنازل وملاحقة ما يعتبرهم النظام المصري إرهابيين، بينما لا يلجأ النظام لاستخدام الحلول والعمل على تنمية تلك المنطقة .

فهناك جذور للغضب في سيناء ولها موقعها ويجب التعامل معهم بالاستيعاب، وأري أن ما يحدث في سيناء هو امتداد لصراع النظام مع القوى الموجودة في الشارع ووجود عشرات الاف في السجون وفي مقدمتهم الرئيس السابق محمد مرسي.

وهذا الوضع يؤكد أن النظام المصري ليس لديه أفق واضح ولا مصالحة ومشكلة سيناء ستتعمق وربما ستكون النصيحة الخليجية لرئيس السيسي أنه يجب أن يبحث عن مخارج حقيقية للأزمة والتعامل بأسلوب مختلف عن نهج 2013 (حيث وفع الانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب وشهدت مصر أكبر مذبحتين في تاريخها حيث قتل ما يقرب من 3 الاف معارض)

*ما تفسيرك لدعوة السيسي بتشكيل قوات عربية مشتركة وما الدور الذي ستقوم به هذه القوات من وجهة نظرك ؟

تشكيل هذه القوات غير ممكن وعدد من الدول العربية الأن في حالة حروب أهلية ، فهل ستقوم تلك القوات بالتدخل في حروب أهلية

خاصة وأن تلك الدعوة تعيد للأذهان مشهد اليمن الذي قام به الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر

ومن وجهة نظري في أحسن أحوال الوطن العربي من غير الممكن تشكيل تلك القوات حتي خلال الحرب اللبنانية مع وجود قيادات عربية مؤثرة في ذلك الوقت ولم يتجاوز الأمر سوى قوات ردع

والأوضاع العربية تتطلب حكمه وتنسيق على مستوي مختلف بعيدا عن القوي بهذا المعني أو ذاك

وأخشي أن يكون الهدف من تلك الدعوة هو الدخول في الحروب الأهلية المشتعلة ودعم طرف على حساب أخر حينها ستتورط الدول العربية في تغلب طرف على أخر مما يعمق تلك الحرب الأهلية لكن على الدول العربية البحث عن أطر إصلاحية لحل الأزمات التي تمر بها المنطقة

*من يدعم تنظيم الدولة وكيف يمكن القضاء عليها وهل ضربات التحالف الدولي كافية للتخلص منها ؟

من وجهة نظري الحل العسكري لأن يقضى على تنظيم الدولة الإسلامية فعلى الرغم من دموية تنظيم الدولة والتصرفات المقذذة الصادرة عنه ، لكن هناك تصرفات مقززه كذلك من المليشيات التي تواجه تنظيم الدولة ، وهناك تصنيف لجماعات إرهابية على حساب أخرى

فتنظيم الدولة هو ابن الأزمة السورية ونتاج الصراع الطائفي في العراق ،كما تضم مجموعة من الجهادين الإسلاميين في العراق ، وكذلك مجموعة من الضباط العراقيين التابعين للنظام البعثي

وبالتالي فالتعامل مع الأزمة يجب أن يوضع فيه الوضع السني في العراق ، والغالبية السنية في سوريا

فالحلول ذات البعد الواحد مثل ضربات التحالف الدولي لن تخدم إلا الأهداف الإيرانية

*مستقبل المنطقة في ظل هذا الصراع؟

المنطقة تمر بحالة مخاض صعبة ، فهناك دول تنهار واشكاليات اقتصادية ، وهناك صراع في الرؤى ولذا على الحكام العرب وضع رؤية إصلاحية للوطن العربي خاصة وأنهم يملكون جزء من خطوط المعادلة وتتضمن الخطة الانتقال من حالة الحرية الجزئية إلي الحرية

فالدول العربية إذا لم تفعل ذلك فسيكون هناك تشجيع لتيارين ، الأول التيار الثوري الذي يريد أن ينقض على كل شيء وخلق حالة ثورية لن تؤدي إلي استقرار على المدي القريب ،

أما التيار الثاني فهو التيار العبثي مثل تنظيم الدولة وغيره ونحن لسنا في حاجة لمثل هذه التيارات الأن.