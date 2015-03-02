زيادة الوزن والتدخين يفاقمان حرقة المعدة وارتجاع المريء

انتهت دراسة نرويجية إلى أن الوزن الزائد والتدخين يزيدان من احتمال الإصابة بحرقة المعدة وارتجاع المريء، وأشارت الدراسة إلى أن العوامل الأخرى المرتبطة بزيادة احتمالات الإصابة بهذا المرض تشمل التقدم في السن كما تصيب هذه الحالة النساء أكثر من الرجال.

وقال الدكتور "إيفيند نس -ينسن" الباحث الرئيسي في هذه الدراسة التي نشرت في الدورية الأمريكية لطب الجهاز الهضمي "American Journal of Gastroenterology" إن "حرقة المعدة أو ارتجاع حامض المعدة أمر شائع للغاية إذ أن 30% من الشعوب الغربية تشكو أعراضه على الأقل بشكل أسبوعي ولهذا أردنا معرفة المزيد عن أسبابه".

وحلل الباحثون المشاركون في الدراسة بيانات حوالي 30 ألف شخص في مقاطعة نورد تروندلاج في النرويج وأجروا مقابلات مع هؤلاء الاشخاص بين عامي 1995 – 1997 ثم مجددا بين عامي 2006 -2009.

ولم يكن لدى المشاركين في الدراسة في البداية أعراض لحرقة المعدة أو ارتجاع المريء في المقابلة الأولى لكن في المقابلة الثانية كان 510 أشخاص منهم يعانون من أعراض حادة لها في مقابل 14406 أشخاص لم يعانوا منها على الإطلاق.

ووجد العلماء زيادة ثابتة في مخاطر الإصابة بحرقة المعدة مع زيادة وزن الشخص استنادا إلى مؤشر كتلة الجسم "الوزن نسبة إلى الطول".

وفي خلال الدراسة التي استمرت 12 عاما ارتفعت احتمالات الاصابة بحرقة المعدة بنسبة 30% مع كل زيادة قدرها نقطة واحدة في مؤشر كتلة الجسم.

كما أن الأشخاص الذين يدخنون السجائر أو أقلعوا عنها كانوا أكثر عرضة للإصابة بحرقة المعدة بنسبة تتراوح بين 29 و37% مقارنة بغير المدخنين.

وتضاعفت نسبة الإصابة بحرقة المعدة إلى الضعف عند الأشخاص الذين أقلعوا عن التدخين لكن مؤشر كتلة الجسم لديهم ارتفع بعد ذلك أكثر من 3.5 نقطة.

وأشارت الدراسة إلى أن الرجال كانوا أقل عرضة للإصابة بحرقة المعدة بنسبة 20% من النساء.

وقالت روني فاس وهي رئيسة قسم أمراض الجهاز الهضمي والكبد في مركز مترو هيلث الطبي في ولاية أوهايو الأمريكية "التي لم تشارك في الأبحاث" إن الدراسة كشفت عن جانبين جديدين بشأن الإصابة بحرقة المعدة.

وأوضحت فاس "ثبت في المؤلفات السابقة أن الرجال والنساء لديهم نسبة الخطر عينها في الإصابة بحرقة المعدة. وبالتالي فإن هذه النتيجة مثيرة للاهتمام إلى حد كبير".

وأضافت لقد ربطت ربطت دراسات سابقة بين حرقة المعدة والتدخين، لكن هذه الدراسة تعتبر الأولى التي توثق في الواقع لدور التدخين في التسبب بالأعراض المصاحبة لحرقة المعدة "أو لتفاقمها".