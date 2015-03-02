دعوات فلسطينية وإسلامية لإلغاء حكم مصري عن حماس

نائب رئيس المجلس التشريعي خلال المؤتمر الصحفي اليوم (الجزيرة مباشر)

دعا المجلس التشريعي الفلسطيني الرئيس محمود عباس إلى التحرك دبلوماسيا ضد حكم قضائي بمصر قبل يومين يعتبر حركة المقاومة الإسلامية حماس "إرهابية "

وتساءل المجلس على لسان نائيه أحمد بحر خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح الإثنين : "كيف يمكن اعتبار من يقاتـل ضد الصهاينة المحتلين إرهابياً وبقرار من محكمة مصرية"،

وطالب بحر النظام المصري بالاعتذار لدماء الشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا دفاعاً عن القضية.



ودعا المجلس لعقد جلسة طارئة لمناقشة الحكم المصري، كما دعا الفصائل الفلسطينية لعقد اجتماع عاجل لمناقشة الأمر ذاته .



وطالب نائب المجلس التشريعي وسائل الإعلام المصرية بوقف تحريضها والانحراف البين على حد تعبيره ضد القضية الفلسطينية .



وفي سياق متصل أدان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين القرار المصري وطالب السلطات المصرية بالعدول عن هذا القرار.



وفي بيان له اليوم (الإثنين) استنكر الاتحاد بشدة القرار الصادر عن محكمة غير مختصة، ويصف القرار بالمسيَّس، وبأنه لا يخدم سوى سلطة الاحتلال الصهيوني على أرض فلسطين الحبيبة.



وتابع البيان "يستغرب الاتحاد أنه في الوقت الذي تصدر فيه المحكمة الأوربية حكمها برفع اسم حركة "حماس" من قائمة المنظمات الإرهابية في أوربا، تأتي دولة عربية وإسلامية لتصدر قراراً باعتبار الحركة منظمة إرهابية، على غير أسس ومن دون أية أدلة.

ورأى الاتحاد أن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وجميع حركات المقاومة على أرض فلسطين، هي حركات تحرر وطني، ومقاومة شعبية، ونضال عروبي، وجهاد إسلامي، ضد محتل ومستعمر ومغتصب أجنبي، وما تقوم به هو حق كفله الشرع الإسلامي الحنيف، الذي فرض المقاومة والجهاد للدفاع عن الأوطان، وكذلك أيده القانون الدولي.

وطالب الاتحاد "سلطة الانقلاب في مصر" بالعدول الفوري عن مقتضيات هذا القرار، الذي يعتبر والعدم سواء لمخالفته جميع إجراءات التقاضي ، كما يخالف قواعد العمل الإسلامي والعربي تجاه فلسطين المحتلة، ويعتبر تغيراً استراتيجياً خطيراً في الموقف المصري تجاه فلسطين.

ودعا الاتحاد الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي، وحكومات الدول العربية والإسلامية إلى سرعة التدخل لدى سلطة الانقلاب في مصر لثنيها عن هذا القرار، الذي لا يخدم سوى مصالح المحتل الصهيوني.

ومن جانبه أعرب حزب الوسط المصري عن رفضه اعتبار حركة حماس إرهابية وطالب السلطات المصرية بإلغاء القرار ، ودعا الأحزاب المصرية والكيانات السياسية لإعادة تبني القضية الفلسطينية