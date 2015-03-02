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تنظيم الدولة يفرج عن 21 آشوريا ويحتجز مئتين

2/3/2015
  تنظيم الدولة يسيطر على عدد من القري الاشورية في سوريا (أرشيف)

أفرج تنظيم الدولة الأحد بالإفراج عن 19 مسيحيا أشوريا بعد أن مثلوا أمام "محكمة شرعية" تابعة للتنظيم.

وقالت الشبكة الأشورية لحقوق الإنسانإن تنظيم الدولة الإسلامية أفرج عن 21 مسيحيا آشوريا وما زال يحتجز أكثر من 200 آشوري  أخرين.

وكان التنظيم أسرهم خلال تقدمه الشهر الماضي واجتياحه أكثر من عشر قرى يقطنها المسيحيون الآشوريون قرب الحسكة الواقعة بشمال شرق البلاد ويسيطر عليها الأكراد.

وقالت الشبكة إنه جرى إطلاق سراح 17 رجلا وامرأتين أخرين.

 ويذكر أن التنظيم لديه العشرات من المحتجزين في كل من سوريا، والعراق. كما قام خلال الشهر الماضي ببث فيديوهات مصور لعملية إعدام 21 مصريا، وكذلك عملية حرق الطيار الأردني معاذ الكساسبة.

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