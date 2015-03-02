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تفجير بوسط العاصمة المصرية يوقع قتيلين و 10 إصابات

2/3/2015

محيط دار القضاء العالى شهد حالة من الذعر بين صفوف المواطنين

كلف النائب العام المصري – المستشار هشام بركات – فريقا من محققي النيابة العامة ، ببدء التحقيقات على وجه السرعة في حادث التفجير الذي وقع اليوم بمحيط دار القضاء العالي بميدان الإسعاف بوسط العاصمة المصرية ، وأسفر عن مقتل شخصين فضلا عن  إصابات طالت 10 أشخاص كانوا في نطاق الانفجار لدى حدوثه ، من بينهم 6 من ضباط وجنود الشرطة.

كانت الداخلية المصرية أكدت في وقت سابق من الاثنين إصابة 3 ضباط ومجندين اثنين وأربعة مواطنين دون وقوع أي وفيات في انفجار عبوة ناسفة وضعت أسفل  أحدى السيارات  بشارع 26 يوليو وسط العاصمة وفي محيط دار القضاء العالي.

وأوضحت الوزارة فى بيان لها أن الحماية المدنية وخبراء المفرقعات مستمرون في تمشيط المنطقة بالكامل واستكمال باقي إجراءات الفحص الفني لمسرح الانفجار… مشيرة إلى أنه تم على الفور نقل المصابين للمستشفيات لإسعافهم .

 

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