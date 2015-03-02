تسريب يكشف استغلال مشروع المليون وحدة لرفع شعبية السيسي

تسريب جديد لقناة مكملين

بثت قناة مكملين الفضائية تسريباً صوتياً جديداً للواء عباس كامل يكشف عن محاولة استغلال مشروع المليون وحدة سكنية لرفع شعبية السيسي قبيل ترشحه للرئاسة .

ويكشف التسريب الذي يعود لشهر يناير من العام الماضي، اقتراحا نقله عباس كامل عن شخص يُدعى "حسن سميح بأن يُعلـَن مشروعُ المليون وحدة سكنية قبل ترشح السيسي لانتخابات الرئاسة لكي ترتفع شعبيته.

وأظهر التسريب سعيا من وزارة الكهرباء للتعاقد مع "مصرف الطاقة" لبناء محطات توليد كهرباء في مصر بتكلفة سبعة مليارات دولار،

وأن يتم بيع الكهرباء للمصريين بأسعار عالمية على أساس استثماري ومن خلال بطاقات مسبقة الدفع.

وأظهر التسريب أيضا مدى النفوذ الذي كان يمارسه السيسي على بقية الوزراء في عهد الرئيس المؤقت عدلي منصور،

لدرجة أن نائب رئيس الوزراء آنذاك زياد بهاء الدين طلب ترتيب لقاء له مع السيسي، حسبما يظهر في حديث عباس كامل. |

وتضمن التسريب أيضا تعليقا لعباس كامل على بعض الشفرات اللفظية الواردة في هذا الحوار وحوارات أخرى.

وتعليقا على ذلك قال زعيم حزب غد الثورة أيمن نور إن هذه التسريبات تمت في وزارة الدفاع وإن هذا يدل على أن هناك صراعا داخل المؤسسة يتجلى فيها, مشيرا إلى أن هذا يعكس حالة من حالات عدم القبول والرضا.

وأضاف نور للجزيرة أن التسريبات الأخيرة كشفت أن انتخابات الرئاسة كانت غير نزيهة، وأثبتت أن السيسي استغل موارد الدولة لخدمة حملته الانتخابية.

وتعد تسريبات أمس الاثنين الجزء الثاني من تسريبات بثتها الأحد قناة "مكملين" تناولت سعي المؤسسة العسكرية المصرية إلى تخصيص جزء من وديعة إماراتية في البنك المركزي المصري لتمويل حملة "تمرد" التي مهدت للانقلاب على الرئيس محمد مرسي في 3 يوليو/تموز 2013.

يشار إلى أن السيسي استقال من منصب وزير الدفاع نهاية مارس/آذار من العام الماضي، وترشح لانتخابات الرئاسة التي أجريت نهاية مايو/أيار من العام نفسه, وفاز فيها .