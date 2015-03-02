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الكويت تنظم مؤتمرا عالميا عن استقلالية المنظمات الرياضية

2/3/2015
 الشيخ أحمد الفهد

تستضيف الكويت الخميس والجمعة المقبلين مؤتمرا عالميا عن استقلالية المنظمات الرياضية والتحكيم الرياضي.

ويحظى المؤتمر بمشاركة واسعة لمحاضرين من اللجنة الاولمبية الدولية، والاتحادين الدولي والأوروبي لكرة القدم (فيفا ويويفا) ومحكمة التحكيم الرياضي (كاس).

يحضر المؤتمر الشيخ أحمد الفهد رئيس المجلس الأولمبي الاسيوي الذي ينظم الحدث مع هيئة التحكيم الوطنية الرياضية الكويتية.

كما يحضر ممثلون لأغلب دول منطقة الشرق الأوسط، ومحيطها كمصر والمغرب والهند وباكستان وايران وبنغلادش وكازخستان وسوريا والعراق والاردن ولبنان، إضافة إلى دول الخليج الكويت والبحرين وقطر والسعودية والإمارات وعمان.

ويحاضر في الدورة الفرنسي جيروم بويفي ممثلا اللجنة الأولمبية الدولية، والسويسري أوليفييه جابرغ من الفيفا، والبريطاني الاسدير بل ممثلا للاتحاد الأوربي، والسويسرية ميشيل برناسكوني ومواطنها يان كلينر ممثلين لمحكمة التحكيم الرياضي – كاس.

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