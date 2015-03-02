العراق: بدء الهجوم على تنظيم الدولة بصلاح الدين

أعلن رئيس الوزراء العراقي عن بدء الجيش بدعم ميلشيا ما يعرف بالحشد الشعبي الشيعية هجوما على تنظيم الدولة الإسلامية في محافظة صلاح الدين، وهي معقل لهم شمالي بغداد.

ويسيطر مقاتلو التنظيم على عدة أماكن في محافظة صلاح الدين التي يغلب السنة على سكانها بما في ذلك مدينة تكريت.

ويسيطر التنظيم أيضا على بلدات أخرى على نهر دجلة شمال مدينة سامراء الخاضعة لسيطرة الحكومة، والتي زارها العبادي الأحد.

وقال بيان صادر عن مكتب العبادي لدى اجتماعه مع القادة العسكريين في المحافظة "التي تجمع فيها الآلاف من الجنود وأفراد المليشيا لخوض المعركة" أعلن رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة انطلاق الحملة الأمنية لتحرير محافظة صلاح الدين.

وقال العبادي في تصريحات بثها التلفزيون العراقي إنه سيتم طرد المسلحين من كل بقعة في صلاح الدين، ثم عرض على أنصارهم فرصة أخيرة لتسليم أنفسهم.

وأضاف أنه يطالب كل الذين "تم تضليلهم وارتكبوا أخطاء في السابق" أن يلقوا السلاح.

وتابع أن هذه فرصتهم الأخيرة وأنهم إذا أصروا على الاستمرار في طريقهم فسوف ينالون العقاب العادل الذي يستحقونه لأنهم ساندوا الإرهاب على حد قوله.

وتم حشد آلاف الجنود ومقاتلين من الميلشيا الشيعية المعروفة بـ"الحشد الشعبي" من أجل المشاركة في الحملة ضد تنظيم الدولة الإسلامية في صلاح الدين.

وأفاد سكان محليون (السبت) بوقوع اشتباكات عنيفة حول سامراء بعد أن فجر مسلحون أنفسهم قرب قوات الأمن في هجمات استهدفت على الأرجح تعطيل الجيش واستعدادات المليشيات للحملة.

ويأتي إعلان العبادي عقب عدة محاولات فاشلة لطرد المسلحين من تكريت منذ تقدمهم صوب بغداد في يونيو الماضي وضمهم لأجزاء كبيرة من شمال وغرب العراق إلى أراض يسيطرون عليها في سوريا المجاورة.

وأدت ضربات جوية تقودها الولايات المتحدة منذ أشهر وتساندها مليشيات شيعية ومقاتلو البشمركة الكردية والجنود العراقيون إلى احتواء تنظيم الدولة الإسلامية وطرد مقاتليه من حول بغداد والشمال الكردي ومحافظة ديالي شرق العراق.

لكن التنظيم يحتفظ بمعظم معاقله في صلاح الدين واستولى على أراض جديدة في محافظة الأنبار غرب العراق. ويسلط القتال الدائر حول منطقة البغدادي في الأنبار الضوء على التحديات التي تواجه الجيش العراقي والمليشيات الداعمة له والمتمثلة في هزيمة مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية.

وكان ضابط أمريكي كبير قال الأسبوع الماضي إن ثمانمئة جندي عراقي يشاركون في تلك المعركة وإنها ستؤدي على الأرجح لطرد المسلحين.

وكان وزير الدفاع العراقي ردد مثل هذه التصريحات المتفائلة، ولكن بغداد لم تعلن الانتصار بعد مرور أسبوعين تقريبا على بدء العملية التي لا تهدف إلا لاستعادة عدد قليل من القرى على نهر الفرات، على بعد خمسة أميال من قاعدة عسكرية كبيرة.

وقال التلفزيون العراقي إن العبادي زار أيضا ضريح الإمام العسكري في سامراء، والذي تعرض للتفجير في هجوم وقع في العام 2006، ما فجر أسوأ فترة من الصراع الطائفي في العراق.