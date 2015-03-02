اكتشاف مقبرة جماعية أسفل أحد أسواق باريس

مقابر جماعية تعود للقرن الثاني عشر الميلادي (Getty)

اكتشف فريق المعهد القومي لأبحاث الآثار، مقابر جماعية ترجع للقرن الثاني عشر الميلادي، أسفل أحد فروع أسواق "مونوبري" في المنطقة الثانية بباريس، بالقرب من مترو ريومور سيباستبول .

ومن المعروف أنه كان يوجد بذلك المكان مدافن مستشفى «لا ترينيته» منذ القرن الـ12، والتي تم هدمها في نهاية القرن الـ18، وتم نقل الرفات إلى مدافن أخرى بباريس، ولكن يبدو أنه المهمة لم تتم على أكمل وجه، كما قالت إيزابيل أبادي متخصصة علم الآثار.

وفي ذلك المكان، وهو عبارة عن 100متر مربع تحت الأرض، توجد 8 مقابر جماعية، من بينهم واحدة تضم حوالي 150 هيكلا عظميا تم وضعها على عدة مستويات فوق بعضهم البعض، مربوطة بإحكام وبعناية وفي وضع منظم، للاستفادة من المكان، فعلى ما يبدو أن سبب الوفاة كان وباء أو مجاعة أو حمى حدثت في القرون الوسطى.

وسيقوم فريق البحث بالاستفادة من ذلك الاكتشاف بتحليل عينات من الحمض النووي، للمساعدة على إقامة روابط وراثية محتملة بين الأفراد، ومحاولة معرفة أسباب الوفاة من خلال بقايا الهياكل العظمية.