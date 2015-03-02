البث الحي
منوعات

اكتشاف مقبرة جماعية أسفل أحد أسواق باريس

2/3/2015

مقابر جماعية تعود للقرن الثاني عشر الميلادي (Getty)

اكتشف فريق المعهد القومي لأبحاث الآثار، مقابر جماعية ترجع للقرن الثاني عشر الميلادي، أسفل أحد فروع أسواق "مونوبري" في المنطقة الثانية بباريس، بالقرب من مترو ريومور سيباستبول .

ومن المعروف أنه كان يوجد بذلك المكان مدافن مستشفى «لا ترينيته» منذ القرن الـ12، والتي تم هدمها في نهاية القرن الـ18، وتم نقل الرفات إلى مدافن أخرى بباريس، ولكن يبدو أنه المهمة لم تتم على أكمل وجه، كما قالت إيزابيل أبادي متخصصة علم الآثار.

وفي ذلك المكان، وهو عبارة عن 100متر مربع تحت الأرض، توجد 8 مقابر جماعية، من بينهم واحدة تضم حوالي 150 هيكلا عظميا تم وضعها على عدة مستويات فوق بعضهم البعض، مربوطة بإحكام وبعناية وفي وضع منظم، للاستفادة من المكان، فعلى ما يبدو أن سبب الوفاة كان وباء أو مجاعة أو حمى حدثت في القرون الوسطى.

وسيقوم فريق البحث بالاستفادة من ذلك الاكتشاف بتحليل عينات من الحمض النووي، للمساعدة على إقامة روابط وراثية محتملة بين الأفراد، ومحاولة معرفة أسباب الوفاة من خلال بقايا الهياكل العظمية.

المزيد من منوعات

تداول واسع لمقطع استخراج أحجار دومينو من بطن رجل (فيديو)

استخراج قطع من أحجار لعبة الدومينو من بطن مريض (مواقع التواصل الاجتماعي)

السجن 5 أشهر لرجل قتل "ديكا" في فرنسا

الديك الفرنسي مارسيل.. حكم على قاتله بالسجن (مواقع التواصل)

بطريقة مبسطة.. كيميائي يشرح آلية عمل لقاح كورونا وأهميته (فيديو)

الكيميائي الأمريكي وطالب الدكتوراة في جامعة كورنيل، روب سواندا (موافع التواصل)

مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (فيديو)

شاب مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (روتيرز)
الأكثر قراءة

توقف مباراة سان جيرمان وباشاك شهير بسبب "عنصرية" الحكم.. وأردوغان يعلق (فيديو)

الحكم يشهر البطاقة الحمراء في وجه مساعد المدرب (رويترز)

بعد أمريكا ورومانيا وبريطانيا.. اكتشاف مسلّة غامضة جديدة في هولندا

ظهور عدد من المسلات الغامضة في عدد من الدول (موافع التواصل)

إعلامي بريطاني يهاجم بوغبا ومسعود أوزيل.. والأخير يرد

لاعب مانشيستر يونايتد بول بوغبا (يمين) ولاعب أرسنال مسعود أوزيل (يسار) (موافع التواصل)

عنصر سابق من "فاغنر" يكشف خفايا شركة الأمن الروسية

أحد مقاتلي شركة فاغنر الروسية (الأناضول- أرشيف)