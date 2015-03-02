آبل: ساعتنا الذكية بديل لمفاتيح سيارتك وبطاقتك الائتمانية

قال تيم كوك المدير التنفيذي لشركة آبل عملاقة التكنولوجيا الأمريكية لصحيفة تليجراف في مقابلة صحفية إن ساعة آبل ستحل محل مفاتيح سيارتك، وإن بطاريتها ستحتفظ بشحنها ولن تخذلك طوال يوم كامل.

وأضاف المدير التنفيذي لآبل بأن الساعة صممت لكي تحل محل مفاتيح السيارات وسلاسل الجيب الضخمة قبيحة الشكل المستخدمة في عدد كبير من السيارات.

وتابع أن ساعة آبل ستحل أيضا محل بطاقة الائتمان من خلال نظام "apple pay" ولكنه لم يوضح الكيفية التي سيتم بها التحقق من هوية المستخدم من خلال استخدام الساعة الذكية على الموقع المذكور لدفع قيمة المشتروات أو الخدمات على الموقع.

وكانت آبل قد كشفت في مارس الماضي عن نظام "carplay" الذي يسمح لك وأنت تقود سيارتك باستخدام الآي فون وإجراء الاتصالات والاستماع إلى الرسائل الصوتية من دون أن تترك عجلة القيادة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر قالت وكالة رويترز للأنباء إن شركة آبل المنتجة لآي فون تدرس فكرة إنتاج سيارة كهربائية ذاتية القيادة وإنها تجري محادثات مع شركات صناعة السيارات وتوريدها.