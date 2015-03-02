البث الحي
منوعات

آبل: ساعتنا الذكية بديل لمفاتيح سيارتك وبطاقتك الائتمانية

2/3/2015

قال تيم كوك المدير التنفيذي لشركة آبل عملاقة التكنولوجيا الأمريكية لصحيفة تليجراف في مقابلة صحفية إن ساعة آبل ستحل محل مفاتيح سيارتك، وإن بطاريتها ستحتفظ بشحنها ولن تخذلك طوال يوم كامل.

وأضاف المدير التنفيذي لآبل بأن الساعة صممت لكي تحل محل مفاتيح السيارات وسلاسل الجيب الضخمة قبيحة الشكل المستخدمة في عدد كبير من السيارات.

وتابع أن ساعة آبل ستحل أيضا محل بطاقة الائتمان من خلال نظام "apple pay" ولكنه لم يوضح الكيفية التي سيتم بها التحقق من هوية المستخدم من خلال استخدام الساعة الذكية على الموقع المذكور لدفع قيمة المشتروات أو الخدمات على الموقع.

وكانت آبل قد كشفت في مارس الماضي عن نظام "carplay" الذي يسمح لك وأنت تقود سيارتك باستخدام الآي فون وإجراء الاتصالات والاستماع إلى الرسائل الصوتية من دون أن تترك عجلة القيادة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر قالت وكالة رويترز للأنباء إن شركة آبل المنتجة لآي فون تدرس فكرة إنتاج سيارة كهربائية ذاتية القيادة وإنها تجري محادثات مع شركات صناعة السيارات وتوريدها.

المزيد من منوعات

تداول واسع لمقطع استخراج أحجار دومينو من بطن رجل (فيديو)

استخراج قطع من أحجار لعبة الدومينو من بطن مريض (مواقع التواصل الاجتماعي)

السجن 5 أشهر لرجل قتل "ديكا" في فرنسا

الديك الفرنسي مارسيل.. حكم على قاتله بالسجن (مواقع التواصل)

بطريقة مبسطة.. كيميائي يشرح آلية عمل لقاح كورونا وأهميته (فيديو)

الكيميائي الأمريكي وطالب الدكتوراة في جامعة كورنيل، روب سواندا (موافع التواصل)

مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (فيديو)

شاب مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (روتيرز)
الأكثر قراءة

توقف مباراة سان جيرمان وباشاك شهير بسبب "عنصرية" الحكم.. وأردوغان يعلق (فيديو)

الحكم يشهر البطاقة الحمراء في وجه مساعد المدرب (رويترز)

بعد أمريكا ورومانيا وبريطانيا.. اكتشاف مسلّة غامضة جديدة في هولندا

ظهور عدد من المسلات الغامضة في عدد من الدول (موافع التواصل)

إعلامي بريطاني يهاجم بوغبا ومسعود أوزيل.. والأخير يرد

لاعب مانشيستر يونايتد بول بوغبا (يمين) ولاعب أرسنال مسعود أوزيل (يسار) (موافع التواصل)

عنصر سابق من "فاغنر" يكشف خفايا شركة الأمن الروسية

أحد مقاتلي شركة فاغنر الروسية (الأناضول- أرشيف)