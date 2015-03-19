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مسئولون: طائرات حربية تقصف مطار معيتيقة بطرابلس

19/3/2015

صور قصف سابق لمطار طرابلس

قال مسؤولون إن طائرات حربية تابعة للحكومة الليبية المنبثقة عن برلمان طبرق هاجمت الخميس مطار معيتيقة  المطار التجاري الوحيد الذي يعمل في العاصمة طرابلس.

وقال مسؤول في مطار معيتيقة إن أضرارا لحقت بمدرج المطار نتيجة القصف لكن أعمال الصيانة ستستكمل في وقت لاحق اليوم ، ويعد مطار معيتيقة قاعدة عسكرية تستخدمها الرحلات الجوية التجارية بعد إغلاق المطار الرئيسي في طرابلس الذي شهد اشتباكات عنيفة خلال الصيف الماضي.

ويجيء قصف المطار في إطار الهجمات المتبادلة بين حكومتين وبرلمانين متنافسين على السلطة والموارد النفطية في ليبيا بعد أربع سنوات من الإطاحة بمعمر القذافي.

ويباشر رئيس وزراء الحكومة المنبثقة عن برلمان طبرق عبد الله الثني والبرلمان التابع لها عملهما من شرق البلاد منذ أن سيطر فصيل فجر ليبيا على العاصمة الصيف الماضي.

وقال عبد السلام بوعمود مدير قسم الإعلام والتوثيق في مطار معيتيقة إن الطائرات شنت غارات جوية على المطار في وقت مبكر من  الخميس وإن أضرارا لحقت بمدرج المطار. وأضاف أنه لم تقع إصابات.

 من جانبه أعلن محمد الحجازي المتحدث باسم القوات المتحالفة مع الثني المسؤولية عن الهجوم ،  وقال إن الغارة جزء من حرب على "الإرهاب" ستستمر إلى أن يتم تحرير البلاد منه.

ويأتي الهجوم بعد أيام من توجيه مسؤولين في مدينة الزنتان الغربية المتحالفة مع الثني اتهامات لحكومة طرابلس بشن غارات جوية على مطار المدينة. وتتحالف الحكومتان مع جماعات مسلحة تتقاتل على الأراضي والموارد .

وتأمل الأمم المتحدة في استئناف محادثات سلام بالمغرب  الخميس في محاولة لإقناع الطرفين بتشكيل حكومة وحدة وطنية والاتفاق على وقف اطلاق النار في مناطق محددة.

 

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