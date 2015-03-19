مجلس الامن يدين الهجوم الإرهابي بتونس

عملية الهجوم على متحف باردو بتونس

أدان مجلس الامن الدولي بالإجماع "الهجوم الارهابي" الذي نفذه مسلحان تونسيان على متحف باردو في تونس امس الاربعاء واسفر عن مقتل 19 شخصا بينهم 17 سائحا اجنبيا، وجرح 44 آخرين.



وقالت الدول ال15 في المجلس في بيان صدر بالإجماع انها "تقدم احر التعازي الى عائلات ضحايا هذا العمل الشنيع والى الحكومة التونسية وبقية الحكومات التي قتل رعايا لها في هذا الاعتداء".



وشدد المجلس على ضرورة تقديم "منفذي هذه الاعمال الارهابية التي لا توصف ومموليها" الى العدالة، مطالبا "جميع الدول بالتعاون الحثيث" مع السلطات التونسية تحقيقا لهذه الغاية.



وكان الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون ندد في وقت سابق "بأشد عبارات الادانة

الهجوم، معربا عن تضامنه مع تونس.



وقال فرحان حق المتحدث المساعد للأمم المتحدة ان بان "يدين بأشد العبارات هذا الهجوم" ويوجه "اصدق تعازيه الى اسر ضحايا هذا العمل المؤسف".



واضاف ان الامين العام "يعبر ايضا عن تضامنه مع الشعب التونسي والسلطات التونسية".