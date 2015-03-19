كسوف كلي للشمس يرصده العلماء بمنطقة الأهرامات

علماء يرصدون كسوفا كليا للشمس بمنطقة الأهرامات

يرصد علماء مصريون ظاهرة كسوف الشمس الكلى الذى سيرى في مصر على هيئة كسوف جزئي الجمعة والتي تبدأ حوالى الحادية عشرة ظهرا وتمتد حتى الثانية عشرة والنصف ظهرا وذلك أمام أبو الهول بمنطقة آثار الهرم.

وتتضمن الاحتفالية التي تنظمها وزارة الاثار مشاهدة الكسوف بالنظارات الشمسية الخاصة للتعرف على كيفية حدوث ظاهرة كسوف الشمس وخسوف القمر من خلال مجسمات المجموعة الشمسية واستخدام المزولة الشمسية البشرية التي تعد أقدم ساعة ابتكرها الإنسان.

وصرح الدكتور فتحس صالح مستشار رئيس مجلس الوزراء لشئون التراث بأن العلماء حرصوا على متابعة هذه الظاهرة التي لن تتكرر إلا في عام 2020 بأرض الشمس موطن المعبود رع حور أختي آله الشمس الشهير بابي الهول مشيرا إلى أن تلك الاحتفالية تعد جزء من أنشطة التواصل المجتمعي التي تتفاعل بها العلماء مع المجتمع وتهدف إلى تقديم كسوف الشمس كحدث ثقافي يشمل الجانب العلمي والترفيهي في الوقت ذاته من خلال تمكين الجمهور من مشاهدة الكسوف وشرح وتبسيط أسباب حدوثه واستخدام بعض التطبيقات التفاعلية المتعلقة بالشمس كالمزولة الشمسية.

ويعد كسوف الشمس ظاهرة فلكية تحدث عندما توضع الأرض والقمر والشمس على استقامة واحدة تقريبا ويكون القمر في المنتصف أي في وقت ولادة القمر الجديد بحيث يلقى القمر ظله على الأرض وفى هذه الحالة إذا كنا في مكان ملائم لمشاهدة الكسوف سنرى قرص القمر المظلم يعبر قرص الشمس المضيء , بالرغم من أن القمر يكون موجودا مرة كل مطلع شهر قمري بين الشمس والأرض , أي يمكن للقمر أن يكون في طور المحاق ولكنه أبعد من أن يصل ظله إلى الأرض فلا يحدث الكسوف حينها وكذلك قد يكون القمر في طور البدر وبعيدا في مداره عن الأرض بحيث لا يحدث الخسوف ويعود هذا إلى المدار للقمر حول الأرض وميل مدار القمر حول الأرض على المستوى الخسوفي بزاوية 5 درجات بحيث لا توجد الأجرام الثلاثة على مستقيم واحد بالضرورة مطلع ومنتصف كل شهر.

بينما تعد مرحلة الكسوف الكلى استتار قرص الشمس بشكل كامل فهي تتراوح من دقيقتين إلى سبع دقائق في أحسن الأحوال ويعود السبب إلى أن قطر بقعة ظل القمر على الأرض لا يصل في أحسن الأحوال لأكثر من 270 كيلو مترا وبما أن سرعة حركة ظل القمر على الأرض تبلغ قرابة 2100 كيلو متر في الساعة فإن المسافة 270 كم تقطع خلال مدة تقارب السبع دقائق لهذا لا تدوم مدة الكسوف الكلى أكثر من هذه المدة أبدا .