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قتيل وخمسة جرحى على الأقل بإطلاق نار بأريزونا

19/3/2015
مقتل شرطي بالولايات المتحدة – أرشيف

قتل شخص واصيب خمسة اخرون بجروح في سلسلة عمليات اطلاق نار في اريزونا امس الاربعاء، ومطلق النار المفترض هارب، بحسب الشرطة في هذه الولاية في جنوب غرب الولايات المتحدة.

وقال استيبان فلوريس المتحدث باسم شرطة ميسا وهي ضاحية من فونيكس عاصمة ولاية اريزونا "هناك حتى الان ست ضحايا توفي احدهم".

وسلسلة عمليات اطلاق النار هذه جرت في اربعة اماكن مختلفة على الاقل وبينها فندق صغير ومنزل حيث لوحظت محاولة سرقة.

والقاتل المفترض الذي يقود سيارة هوندا اكورد رمادية اللون "رجل ابيض اصلع" في الاربعين من العمر مع وشم على العنق، كما اضاف فلوريس في مؤتمر صحافي.

واضافت الشرطة ايضا ان فرق التدخل الخاصة تبحث حاليا عن مطلق النار.
وقال فلوريس "نواجه مطلق نار نشط"، موجها نداء الى شهود.

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